EGİAD, binden fazla iş insanı arasında ticaret köprüsü kurdu

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Etkinlikle, bugüne kadar binin üzerinde iş insanı birbiriyle bağlantılar kurdu. Kılınç Hukuk ana sponsorluğunda gerçekleşen toplantıya ev sahipliği yapan EGİAD Başkan Vekili Başak Çayır Canatan, Ticaret Köprüsü’nün sosyal sermayeye dönüşmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Kurulan güçlü bağlantılarla iş dünyasının hedeflerine ulaşmasında kolaylıklar sunduklarını dile getiren Canatan, “EGİAD üyeleri olarak birbirimiz için çok değerli bir sosyal sermaye oluşturuyoruz. Aramızdaki güçlü bağlar, birlikte neler başarabileceğimizi belirliyor. Üyelerimiz arasında gerçekleşecek tanışmaların, iletişim, güven ve dayanışmayla, güçlü bağlara ve her geçen gün büyüyen bir sosyal sermayeye dönüşmesini umuyoruz. Aramızda çok farklı sektörlerden, çok farklı bilgi ve deneyime sahip üyelerimiz bulunuyor. Bu çeşitlilik, üyelerimiz arasında kurulacak ticaret köprülerinin yanında, yeni fikirler, yeni projeler, yeni çözümler üretmek için de çok büyük bir potansiyel sunuyor” dedi.

İyi bir networkü olmayan bir girişimci ve yatırımcının iş hayatında ayakta kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Canatan, “Sosyal sermaye iş hayatına atılırken olmazsa olmaz kriterlerin başında geliyor. Kuvvetli bağlantıları olan bir iş insanı çok daha etkili olabilir ve ihtiyaç duyduğu an bağlantılarından destek alabilir. Ancak en önemli konu desteğe ihtiyaç olduğu zaman önceden hazır bir networkün olmasını sağlamak. Bunun için de ihtiyaç doğmadan önce insanlarla ilişki kurmak, geliştirebilmek ve canlı tutabilmek gerekiyor. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. Burada iş dünyasını bir araya getirerek, bir ağ oluşturarak onların birbirlerine ihtiyaç duyacakları zaman için ön hazırlık oluşturuyoruz. Bağlantılarımızı, iş ağlarımızı, ortak tanıdıklarımızı daha net görüyoruz. Bu da networkün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.