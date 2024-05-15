SANTEK'ten, DDC Makina'ya tam destek

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

İMES'te faaliyet gösteren ve ihracat ağırlıklı üretim yapan DDC Makina'daki toplantıya, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın’ın yansıra; Kocaeli Üniversitesi TTO Genel Müdürü Doç. Dr. Mihriban Civan, Gebze Teknik Üniversitesi TTO Genel Müdürü Doç. Dr. Önder Başkaya, TSE Başaraştırmacı Fatih Soylu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Tizar, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı YDO Uzmanı Bünyamin Bedir, Kocaeli Üniversitesi TTO Uzmanı Eren Dağdeviren, Gebze Teknik Üniversitesi TTO Uzmanı Buse Pekgöz Bakır, Gebze Teknik Üniversitesi TTO Uzmanı Bayram Taş, Kocaeli Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Özer, DDC Makina Yönetim Kurulu Başkanvekili Eyüp Şahin, DDC Grup Genel Müdürü Hatice Öztürk, Satış ve Pazarlama Müdürü Akın Ertekin, Üretim Müdürü Hidayet Dündar, Muhasebe Müdürü Zekeriya Aynacı, Satınalma Müdürü Alp Birkan ve DDC Yatırım Danışmanı Şener Yılmaz katıldı.

“DDC Grubu da Kocaeli’ndeki ihracatçı listesinde görmek isteriz”

Teşvik, teknoloji, üretim, yatırım ve ihracat konularında DDC'ye öneri ve tavsiyeler de bulunan Kocaeli Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın, ''Kocaeli'de ihracatla çalışan 5 bin sanayi kuruluşu var. Sizleri de o listede görmek bizleri de sevindirir.'' sözleriyle, DDC Grup ve DDC Makine Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk'ü ve ekibini yatırımlarından dolayı tebrik etti. Aydın, ''Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız'' dedi.

DDC Grup, lider temizlik kağıdı makina üreticisi olmayı hedefliyor

DDC Grup 2019 yılında kurulmuş bir aile şirketidir. DDC Enerji, DDC Reklam, DDC Lojstik, DDC Medya Organizasyon ve HM Dış Ticaret’in yanı sıra DDC Makina’yı bünyesine katan DDC Grup, kağıt dönüştürme sektöründe dünyanın lider temizlik kağıdı makina üreticisi olmayı hedefliyor.

İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin metrekare alana kurulan DDC Makina Kocaeli’ndeki modern tesislerinde temizlik kağıdı konfeksiyon makinaları imalatı faaliyetleri yapmaktadır. DDC Makina sarım, dilme, masura, kesme makinaları ve akümülatör üretimi konusunda odaklanmış, otomatik yüksek hızlı Non-Stop Tuvalet Kağıdı ve Havlu Üretim Hatları kurmaktadır. Ayrıca endüstriyel ürünler için çeşitli makinanlar, peçete makinaları, dispanser havlu üretim hatları yaptıklarını söyleyen DDC Grup ve DDC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, “Vizyonumuz; iç ve dış pazarda, temizlik kağıdı converting makinaları ve ekipman üreticileri arasında ilk seçenek olmaktır. Misyonumuz ise; en kaliteli makina ve tesisleri ekonomik çözümlerle sunmak, satış sonrasında en kaliteli hizmeti vermektir” dedi.

Uzman kadromuzla son teknoloji tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçete makinalarının imalatını yaptıklarını belirten Öztürk, “Tüm makinalarımız şirket bünyesindeki profesyonel kadrolar tarafından tasarlanmakta, DDC ve Technology DDC Makina tescilli markalarımız altında üretilmektedir. DDC Makina her türlü yedek parça ve uzman kadrolarıyla teknik servis hizmeti vermektedir” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en iyi kağıt mendil dönüştürme makinelerini üreten ve dünyaya ihraç ettiklerini söyleyen Öztürk, “Dünyanın lider temizlik kağıdı makina üreticisi olmayı hedefliyoruz” dedi. Öztürk, Kocaeli İstanbul ve Bursa’da faaliyet gösteren DDC Grubun, Marmara Bölgesi dışında da yeni atılımlar gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. DDC Grubu oluşturan şirketlerin faaliyet gösterdiği üretim binalarının farklı bölgelerde olduğunu belirterek, tüm işletmeleri bir çatı altında toplayacak devasa bir tesis yapmak için girişimlere başladıklarını söyledi. Öztürk, ''Ülkemize ihracat noktasında çok daha fazla katma değer katacak, istihdamı artıracağız. Yatırım planımız bu yönde. SANTEK katılımcılarının ilgisinden ve ziyaretinden ziyadesiyle mutlu olduk, teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

İMES Makinacılar OSB'de gerçekleşen toplantıda DDC yönetimi sunum gerçekleştirdi.

Dünya pazarında iddialıyız

DDC Makina hakkında bilgiler veren Üretim Müdürü Hidayet Dündar, tüm tasarımların DDC bünyesinde yapıldığına dikkat çekerken, güçlü bir Ar-Ge birimlerinin olduğunu söyledi. Ayrıca, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin TTO ofisleri ile yapacakları iş birliğinden heyecan duyduklarını belirtti. DDC'nin dış ve iç piyasa operasyonlarını anlatan Satış ve Pazarlama Müdürü Akın Ertekin, Dünya pazarında ağırlıklı olarak Çinli ve İtalyan firmalar olduğunu belirterek, ''Biz Çin'i değil, İtalyanları rakip olarak görüyoruz'' dedi. Yatırım Danışmanı Şener Yılmaz ise, DDC 'nin yeni fabrika projesi ile ilgili bilgiler verdi.