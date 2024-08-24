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Türk Telekom, Prime Basın Tarifesi’ni duyurdu: 40 GB internet dahil aylık 200 TL! İlk 2 ay ücretsiz

Türk Telekom, basın mensuplarının yoğun çalışma temposunu ve haber üretim süreçlerindeki iletişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yurt içi ve yurt dışına yönelik ‘Türk Telekom Prime Basın Tarifesi’ni kullanıma sunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Türk Telekom, Prime Basın Tarifesi’ni duyurdu: 40 GB internet dahil aylık 200 TL! İlk 2 ay ücretsiz
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Türk Telekom, basın mensuplarının yoğun çalışma temposunu ve haber üretim süreçlerindeki iletişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ‘Türk Telekom Prime Basın Tarifesi’ni kullanıma sunduğunu duyurdu.

Şirket, basın tarifesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
''Türk Telekom Prime Basın Tarifesi’ aylık 40 GB internet, Türk Telekom mobil ve sabit hatlarla sınırsız ve her yöne 1000 dakika konuşma, 1000 SMS içeriyor. İlk 2 fatura dönemi ücretsiz olan bu teklif 12 ay taahhütle aylık 200 TL’ye kullanılabilecek. Tarifeye gelen Basın Mensupları, her ay 7 gün yurt dışında 57 ülkede tarifelerini ücretsiz kullanma hakkından ve Prime dünyasının kahveden seyahate, giyimden eğlenceye kadar tüm ayrıcalıklarından yararlanabilecek.''

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