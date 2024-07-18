Türk Telekom Ventures’in yapay zekâ girişimi Cohere, 450 milyon dolar yatırım aldı

Türk Telekom’un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures, girişim fikirlerini destekleyerek girişim ekosisteminde değer yaratmayı sürdürüyor. Türkiye’deki girişimleri destekleyen ve dünyaya açılmasında köprü görevi üstlenen Türk Telekom Ventures, global girişimcilik ekosistemindeki çeşitli fonlara yatırım yaparak Türk girişimcilik ekosistemini büyütmeyi ve Türkiye’yi yeni teknolojiler ile geleceğe taşımayı amaçlıyor. Üretken yapay zekâ alanında Open AI gibi büyük teknoloji firmalarının rakibi olan Kanada merkezli yapay zekâ girişimi Cohere, 5 milyar dolarlık değerleme ile 450 milyon dolar yatırım aldı.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Türk Telekom Ventures ile Türkiye’deki girişimleri yurt dışına taşımakla kalmıyor, dünyadaki gelişmeleri takip ederek dünyayı değiştirecek girişimlere yatırım yaparak yarının şekillenmesinde önemli bir rol oynuyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan üretken yapay zekâ alanındaki Cohere de bu girişimlerden biri. Cohere’in yenilikleri ile ülkemiz ve teknoloji ekosistemimize öncü katkılar sunacağı için mutluluk duyuyoruz. Şirket 2023 yılında 2,2 milyar dolar değerleme ile 270 milyon dolar yatırım almıştı. Sadece 1 yılda değerlemesini ikiye katladı diyebiliriz” dedi.