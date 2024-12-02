Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de erişilebilir tiyatro deneyimi

Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde yürüttüğü “Erişilebilir Tiyatro” projesi ile görme ve işitme engelli sanatseverlere engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşattı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle sahnelenen oyun, canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla görme ve işitme engelli sanatseverlere sunuldu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Türk Telekom olarak, “Türkiye’ye Değer” anlayışı ve herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, teknolojinin gücünü iyilik ve faydaya dönüştürüyor, engelleri birlikte aşıyoruz. Ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde, teknoloji birikimimizle görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir bir yaşam alanı oluşturduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Tiyatro projesiyle, görme ve işitme engelli sanatseverlere canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla farklı bir tiyatro deneyimi sunuyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelenen oyunla bu deneyimi devam ettirdik. Türk Telekom olarak, Türkiye’ye Değer anlayışımızla, teknolojiyi faydaya dönüştürerek sanatta engelleri kaldırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, teknolojinin verdiği imkanları iyilik ve faydaya dönüştürmek için çalışmalarını sürdüren Türk Telekom ‘Türkiye’ye Değer’ çatısı altında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Türkiye'nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi, az gören çocukların ‘erken müdahale eğitimi’ alarak görme yetilerini artırmalarını sağlayan Günışığı projesi, görme ve işitme engelli sanatseverlere navigasyon hizmeti sunan Sesli Adımlar uygulaması başta olmak üzere engelli bireylere yönelik birçok proje hayata geçiren Türk Telekom, teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür-sanat alanına aktardığı ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde, herkes için erişilebilir bir tiyatro deneyimiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom’un Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle AKM’de hayata geçirdiği ‘Erişilebilir Tiyatro’ projesi kapsamında ‘Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı’ oyunu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı.

“Kültür sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü erişilebilir yaşam teknolojileriyle sunuyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Türk Telekom olarak, “Türkiye’ye Değer” anlayışı ve herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, teknolojinin gücünü iyilik ve faydaya dönüştürüyor, engelleri birlikte aşıyoruz. Herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürürken, sanatın erişilebilirliğine dikkat çeken projelere de imza atıyoruz. Ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde, teknoloji birikimimizle görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir bir yaşam alanı oluşturduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Tiyatro projesiyle, görme ve işitme engelli sanatseverlere canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla farklı bir tiyatro deneyimi sunuyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelenen yeni bir oyunla bu deneyimi devam ettirdik. Türk Telekom olarak, Türkiye’ye Değer anlayışımızla, teknolojiyi faydaya dönüştürerek sanatta engelleri kaldırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kapsayıcı tiyatro deneyimi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelenen ve engelli sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan ‘Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı’ oyunu öncesinde Türk Telekom’un az gören çocukların eğitimde eşit fırsatlara erişimini hedefleyen Günışığı Projesi’nden faydalanan Şevval Koç, AKM Tiyatro Salonu fuayesinde sanatseverlere bir kanun dinletisi gerçekleştirdi. Dinletinin ardından düzenlenen özel sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin uygun obje, kostüm ve dekorlara dokunarak oyun öncesinde sahneyi tanımaları sağlandı. ‘Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı’ oyununda görme engelli sanatseverler, canlı betimleme uygulamasıyla mekân, karakterler, olaylar ve görsel unsurların diyalog aralarında anlık olarak detaylı şekilde aktarılması sayesinde oyunu derinlemesine takip etme fırsatı buldu. İşitme engelli izleyiciler ise oyunun diyaloglarını, kullanılan üst yazı sistemi aracılığıyla kolaylıkla takip edebildi. Böylece tüm sanatseverler için eşit ve kapsayıcı bir tiyatro deneyimi sunuldu.