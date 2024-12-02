Güvenli ve uzun ömürlü bataryalar Türkiye’de üretilecek

Enerjiyi daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde depolamak için yerli teknolojiler geliştirme hedefiyle kurulan Supracap, bu alanda önemli bir kilometre taşına ulaşarak, süperkapasitör teknolojisini Türkiye’ye getirdi. Süperkapasitör teknolojisinde dünyanın önemli oyuncularından EnercapEnergy ile iş ortaklığı yapan Supracap, bu iş birliğinin ilk adımı olarak, 23 Eylül 2024’te Menderes Tekstil’in Aliağa’daki RES tesisine 2 MWh'lık süperkapasitör enerji depolama sistemi kurdu. Şirket, iki aydır test ettiği teknolojinin saha koşullarındaki performansını ve Türkiye enerji altyapısına getireceği faydaları paylaşmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Enerji ve Tabii KaynaklarBakan Yardımcısı Abdullah Tancan başta olmak üzere enerji bürokrasisi, yerel yönetim, iş dünyası ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Aliağa’da gerçekleşen toplantıda süperkapasitör teknolojisinin özellikleri ilepilot sistemin performansının yanı sıra Supracap’in yatırım hedefleri paylaşıldı.

“Yerli süperkapasitör teknolojisine 90 milyon dolar yatırım yapacağız”

Toplantıda konuşan Supracap Enerji Kurucu Ortağı Bihter Koçum, enerji depolama alanında ülkemizde daha önce olmayan süperkapasitör teknolojisini Türkiye’de geliştirip üretme hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Alternatif depolama teknolojilerinin geliştirilmesi, yurt içinde üretilmesi ve ihraç edilmesi, enerji arz güvenliği, tedarik zinciri güvenliği ve rekabetçi bir piyasa oluşturulması açısından kritik bir rol üstleniyor, enerji ve sanayi sektörlerimiz açısından stratejik bir atılım fırsatı sunuyor. Ülkemiz bu alanda güçlü bir potansiyele sahip. Biz de Supracap Enerji olarak bu güçlü potansiyele önemli bir katkıda bulunmak istiyoruz. Bu yılın sonunda ülkemizin ilk süperkapasitör batarya tesisinin inşasına başlıyoruz. 2025 yılının son çeyreğinde hücre üretimi dahil 1.500 MWh kapasite hedefiyle seri üretime başlayacağız. Sektördeki fırsatlarla birlikte 2028 yılına kadar 5.000 MWh üretim kapasitesine ulaşma hedefimiz var. 2028 yılına kadar toplamda 90 milyon dolar yatırım planımız bulunuyor. İlk olarak şebeke ölçekli enerji depolama bataryaları ile üretime başlayarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin depolanmasına odaklanacağız. Sadece bir üretim tesisi kurmakla yetinmeyeceğiz, aynı zamanda Ar-Ge merkezi de kurarak, mevcut teknolojilerin geliştirilmesine ve yeni ürünlerin araştırılmasına ağırlık vereceğiz. 2027 yılında ‘Made in Türkiye’ etiketli süperkapasitör bataryalarımızı ihraç etmeyi hedefliyoruz.Ülkemizin ‘küresel enerji merkezi’ hedefinde, sıfır karbon, küresel ısınma ve çevresel risklerin azaltılmasına yönelik dönüşüm yolculuğunda biz de varız.”

“Enerji ekosistemine sınırları olmayan bir batarya teknolojisi sunuyoruz”

Toplantıda süperkapasitör teknolojisinin detaylarını katılımcılarla paylaşan Supracap Enerji Kurucu Ortağı Hikmet İp de şöyle konuştu:

“Ülkemiz enerji ekosistemine sunacağımız bataryalara ‘limit-lessbattery / sınırları olmayan batarya’ diyoruz çünkü süperkapasitör bataryalarda ömür sınırı, sıcaklık sınırı ve hız sınırı ortadan kalkıyor. Süperkapasitör bataryalar kimyasal reaksiyon içermedikleri için teorik olarak sınırsız ömre sahipler ancak her malzemenin bir ömrü olduğunu ve güç elektroniği gibi bileşenleri de göz önünde bulundurarak, biz bataryaların döngü ömrünü 50.000 cycle olarak tanımlıyoruz. Bu bataryaların hız sınırı neredeyse yok. Elektriği hızlıca depolayabiliyor ve şebekeye verebiliyorlar.Bunu yaparken kapasite kaybı yaşamıyor ve ısınma-soğutma oluşmadığından enerji kaybı da yaşamıyorlar. Aynı zamanda kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak çalışmadıkları için aşırı ısınma, yanma veya patlama riski de taşımıyorlar. Çok yüksek ve düşük sıcaklıklarda sorunsuz çalışabiliyorlar.”

“Aliağa’daki sistem kusursuz çalıştı”

Menderes Tekstil’in Aliağa’daki rüzgâr enerjisi santraline entegre ettikleri sistemle bataryateknolojisini iki ay boyunca test ettiklerini vurgulayan Hikmet İp, “Süperkapasitör batarya sistemimiz tesiste kusursuz çalıştı. 1C hızında şarj ve deşarj etme kabiliyetini ortaya koyan teknolojimizde, bataryaya depolanan tüm enerjiyi neredeyse birebir geri aldık. Batarya çevrim verimliliği (RTE) %99.1 - 99.4 olarak gerçekleşti. Tam şarj ve deşarj sırasında modül sıcaklıkları 28 - 34 derece aralığında sorunsuz bir şekilde çalışan bataryalarımızda sıfır yıpranma gerçekleşti” dedi.

“Türkiye ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz”

EnercapEnergyPazarlama Direktörü Bilal SheikhdeAbu Dabi ve Dubai’de kurdukları 16 GWh kapasiteli fabrikaların yanı sıra geçtiğimiz hafta Mısır’da benzer bir kurulum için ilk anlaşmaları imzaladıklarını, 2030 yılında küresel pazar hacimlerini 100 GWh’e ulaştırma hedefiyle yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, “Türkiye ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Supracap ile inovasyon odaklı ortaklığımızı daha da ileriye taşıyarak, batarya ekosisteminin geleceğini birlikte şekillendirmeye kararlıyız. Bu adımın, enerji depolama çözümlerine küresel ölçekte yeni bir standart getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

8 maddede süperkapasitör bataryalar

-Güvenli

Süperkapasitörler kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak çalışmadıkları için aşırı ısınma, yanma veya patlama riski taşımıyorlar. Yüksek sıcaklıkta bile kararlı bir performans gösteriyorlar. Termal kaçak riski yani zincirleme yanma riski taşımıyorlar.

-Uzun ömürlü

Bataryaların ömrü dolma-boşalma (cycle) sayısı cinsinden söyleniyor. Süperkapasitör bataryalar teorik olarak sınırsız ömre sahip. Ancak her malzemenin bir ömrü var ve güç elektroniği gibi bileşenler de göz önüne alınarak,bataryaların döngü ömrü50.000 cycleolarak tanımlanıyor.

-Kapasitesi azalmıyor

Enerji bataryada elektrostatik olarak saklandığından şarj ya da deşarj edildiğinde bataryanın ömrü azalmıyor. Yıllar sonra da ilk günkü kapasiteyi tam olarak sağlıyor.

-Hızlı

Hızları çok yüksek. Elektriği hızlıca depolayabiliyor ve şebekeye verebiliyorlar. Batarya özelliklerinde ‘C Rate’ olarak bahsedilen hız, geleneksel bataryalarda standart olarak 0.5C olabiliyor. Bu, depolanan enerjinin 2 saatte deşarj edilebilmesi anlamına geliyor. Süperkapasitör bataryalar standart olarak 1C hızında geliyor, özel uygulamalar için gerekirse 20Chızına çıkabiliyor, yani 3 dakikada tamamen deşarj sağlayabiliyor.

-Kapasitenin tümü kullanılabiliyor

Bataryanın hız ve sıcaklık problemi olmadığından %0 - %100 arasında tam kapasite kullanılması mümkün oluyor yani batarya %100 şarj derinliğinde (DoD) kullanılabiliyor.

-Verimli

Bataryanın içinde kimyasal bir reaksiyon yaşanmadığından ısınma ve buna bağlı soğutma ihtiyacı ortaya çıkmıyor. Bataryaya depolanan tüm enerji neredeyse birebir geri alınabiliyor.Batarya çevrim verimliliği (RTE) %99’un üzerinde gerçekleşiyor.

-Her ortama uyumlu

Esnek ortam koşullarında, çok yüksek ve düşük sıcaklıklardaısıtma-soğutma ihtiyacı gerekmeden (-20 - +75 °C) sorunsuz çalışabiliyor.

-%90 biyo-çözünür

Düşük bakım maliyetleri sunan bu bataryalar, kimyasal atık ve toksik madde içermiyor. Ayrıca %90 oranında biyo-çözünür bir ürün olduğu için de tüm bu özellikleriyle çevresel etkilerini minimize ediyor.