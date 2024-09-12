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Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 2,9 milyar TL net kar elde etti

Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 34,9 milyar TL gelir elde ederken, 2,9 milyar TL'lik net kar açıkladı.

Haber Merkezi
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Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 2,9 milyar TL net kar elde etti
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Turkcell 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde grup bazında 34,9 milyar TL gelire, 14,9 milyar TL FAVÖK ile yüzde 42,6 FAVÖK marjına ulaştı.

Şirketin net karı düşük kur farkı giderleri ve etkin risk yönetiminin katkısıyla 2,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Turkcell'in ikinci çeyrekte abone bazı 346 bin artarak, 43,2 milyon aboneye ulaştı.

Çeyreklik bazda 477 bin mobil faturalı net abone kazanımı gerçekleşirken, faturalı abonelerin oranı yüzde 73 oldu.

Koç: Enflasyon muhasebesi olumsuz etkiledi

İkinci çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Türkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç şunları kaydetti:

"2024 yılının ikinci çeyreğinde, TCMB’nin politika faizini beklentileri karşılayacak şekilde sabit tutması makro ekonomik konjonktürde dengeli bir seyir izlenmesine katkı sağlarken, kurdaki düşük volatilite finansal riskimizin yönetiminde öngörülebilirliği artırdı. Mayıs ayında yüzde 75,4 artış göstererek zirve noktasına ulaşan yıllık enflasyon, haziran ayında yüzde 71,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu bağlamda, enflasyon muhasebesi uygulayan şirketlerin büyüme performansları, yüksek enflasyondan olumsuz etkilendi."

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