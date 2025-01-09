Turkcell'den 5G frekans bedeli için 10 yıllık ödeme planı teklifi

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Şovu (CES2025) sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Frekans bedelleri konusunda Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmelerde bulunduklarını belirten Koç, "4G ihalesinde devlete 4.5 milyar Euro gelir sağlandı. Eğer 5G ihalesinde de benzer bir gelir beklentisi oluşursa, bunu 15-20 yıl içinde kazanmamız gerekecek. O dönemde 1.8 milyar Euro ödeme yapmıştık. Eğer 5G ihalesi de aynı şekilde büyük bir bedel gerektirirse, yatırım için elimizde kalan bütçe çok sınırlı olur" dedi.

"Ulaştırma Bakanlığı ile görüşüyoruz"

Ödeme konusunda farklı alternatiflere işaret eden Koç, "5G ihalesinde ödemenin tek seferde değil de uzun vadelere yayılmış, gelirden pay ya da 10 yıl taksitle olması için Ulaştırma Bakanlığı ile görüşüyoruz. Böylece finansal olarak operatörleri zora sokmayacak bir yapı olur” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde 5G ihalesinin 2025’te yapılacağını kullanımın ise 2026’da başlayacağını söylemişti.

5G uyumlu telefonlar için Türkiye'de üretim adımı

Koç, Türkiye’de 5G uyumlu telefon üretimi için adım atacaklarını da açıkladı. "4G ihalesi yapılmadan önce Türkiye’de 4G’ye uyumlu telefon oranı yüzde 30 seviyesindeydi” diyen Koç, "Şimdi 2025’te 5G ihalesi yapılacak ve 5G’ye uyumlu telefon oranı yüzde 15. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye’deki telefonların 5G’ye dönüşümü için kampanyalar yapacağız. Türkiye’de telefon üreten aralarında uluslararası teknoloji firmalarının da olduğu markalarla ortaklıklar için görüşmeler sürdürüyoruz” dedi.

Ali Taha Koç, buradaki amaçlarının bu markaların düşük maliyetli 5G’ye uyumlu telefon üretmesi ve 5G’ye geçildiğinde uyumlu telefon oranının hızlı artması olduğunu söyledi.

5G ile dinamik tarife uygulaması

Koç, 5G ile beraber dinamik tarife uygulamasını da düşündüklerini aktardı. Koç, "Bunu BTK’ya sunacağız. Yani hızlı interneti sürekli vermek yerine ihtiyacı olana o saat diliminde vereceğiz” dedi. Dinamik tarifelerde kullanım yoğunluğu arttıkça fiyat yükselirken yoğunluğun az olduğu dilimlerde tüketicilere uygun fiyatlar sunuluyor.

Kule baz istasyonu sayısı artacak

Koç, binalardaki baz istasyonu sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı. Bu kapsamda 2024 yılında BTK tarafından İstanbul için kule baz istasyonu kurma kotasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Koç, 2025’te de bu yönde adımlar atacaklarını belirtti.