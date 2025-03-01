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Turkcell’den Ramazan Ayı’na özel 100 milyon GB hediye

Turkcell, Ramazan’da paylaşmanın güzelliğini bir Ramazan geleneği haline getiren'Salla Kazan’ kampanyasına bu sene de devam ediyor. Ramazan’da Salla Kazan kampanyasından toplamda 100 milyon GB hediye edecek olan Turkcell, bu seneki kampanyasına paylaşmanın önemini vurgulamak için bir yenilik getirdi. Buna göre; kullanıcılar kazandıkları GB’ları kendileri kullanabildikleri gibi, isterlerse sevdikleriyle ikiye katlayarak paylaşabiliyor.Turkcell, kazandıkları GB’ları paylaşanlara ek “Salla Kazan” yapma hakkı da veriyor.

Haber Merkezi
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Turkcell’den Ramazan Ayı’na özel 100 milyon GB hediye
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Turkcell, Ramazan Ayı’na özel olarak hazırladığı ‘Salla Kazan’ kampanyasıyla kullanıcılarına kazandıkça paylaşma ve paylaştıkça daha fazlasını kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, Turkcell’liler Turkcell mobil uygulaması üzerinden‘Salla Kazan’ özelliğini kullanarak kazandıkları GB’ları ister kendileri kullanabiliyor, isterlerse iki katını sevdikleriyle paylaşarak ek GB kazanabiliyor.

Başlayan Ramazan Ayı’yla birlikte hayata geçen kampanyayla Turkcell kullanıcılarına toplamda 100milyon GB hediye edilecek. Ramazan Ayı’nda kazandıkları GB’ları sevdikleriyle paylaşan Turkcell’lileri ise bayramda sürpriz hediyeler bekliyor.

Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, kampanya hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel yaşandığı zamanlardan biri. Biz de Turkcell olarak, müşterilerimizin bu anlamlı dönemi sevdikleriyle doya doya paylaşmalarına vesile olmayı hedefleyen bir kampanya hazırladık. Ramazan’da hayatın her alanında önemli bir gündem olan paylaşma olgusuna Turkcell olarak biz de bu şekilde katkı sunuyoruz. Bu kapsamda kampanyaya katılacak müşterilerimiz için toplam 100 milyon GB hediyemiz kullanılmaya hazır. Bu vesileyle tüm İslam âlemininRamazan Ayı’nı kutluyor, herkesin sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurluve bol paylaşımlı bir ay geçirmesini diliyoruz.”

Ramazan’da paylaşmanın önemi “Türksel Hareketler” ile vurgulanıyor

Turkcell, bu kampanyasını sevilen reklam serisi “Türksel Hareketler” ile duyurdu. Başrolünde ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in yer aldığı ve büyük beğeni toplayan reklam serisinin yeni filmi, Ramazan Ayı’nın manevi ruhunu ve paylaşmanın önemini vurguluyor. Ramazan’a özel ‘Salla Kazan’ kampanyasını konu edinen reklam filmiyle, Turkcell’in yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümleri ve müşterilerine sunduğu avantajlar aktarılıyor.

Yeni reklam filminde Kerem Bürsin, bir iftar sofrasına konuk oluyor. Aile bireyleri, Turkcell’in ‘Salla Kazan’ özelliği ile telefonlarını sallayarak kazandıkları GB’larıister kendileri kullanabiliyor isterlerse iki katını sevdikleriyle paylaşarak ek GB kazanabiliyor. Film, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu samimi bir dille anlatıyor.

Reklam filmi serisi, Ramazan Bayramı için hazırlanan yeni bir hikâye ve sürpriz bir kampanyayla da devam edecek.

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