Dev su markası satılacak: 5 milyar dolara alıcı bekliyor

İsviçreli gıda devi Nestle, Perrier ve San Pellegrino gibi markaları içeren küresel su işini satmak üzere yatırım bankası Rothschild'e görev verdi. Reuters'ın haberine göre, satış süreci bu yıl içinde başlatılacak ve şirketin stratejik dönüşümünün önemli bir parçasını oluşturacak.

Yeni CEO Laurent Freixe liderliğinde Nestle, 2 bine yakın markasından yaklaşık 30'una odaklanma stratejisi izliyor. Şirket, KitKat, Nescafe, NAN bebek maması ve Maggi gibi güçlü markaları önceliklendiriyor.

Geçtiğimiz kasım ayında Nestle, su işini 1 Ocak'tan itibaren bağımsız bir küresel birim haline getireceğini ve iş birliklerine açık olduğunu duyurmuştu. Ancak şirket, bu birimin üretim kapasitesi sorunları yaşadığını belirtmişti.

5 milyar dolara alıcı bekliyor

Kaynaklara göre Nestle, su birimindeki hisselerinin bir kısmını elinde tutmayı planlıyor. Söz konusu birimin 5 milyar euro (5,6 milyar dolar) aşan bir değere ulaşabileceği belirtiliyor.

Platinum Equity, Blackstone ve One Rock Capital Partners gibi özel sermaye fonları şimdiden olası tekliflerle ilgili erken aşama görüşmeler yaptı. PAI Partners ve Clayton Dubilier & Rice (CD&R) gibi diğer fonların da ilgilendiği ifade ediliyor. Ancak sürecin kesin bir satışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz net değil.

Analistler, özellikle Perrier markasında üretim kaynaklı sıkıntılar yaşandığını ve Fransız yetkililerle Nestle arasında süregelen bir anlaşmazlık olduğuna d,kkat çekiyor. Şirket daha önce yaptığı açıklamada, ürünlerin güvenli olduğunu ancak bazı tesislerdeki uygulamaların yerel yönetmeliklerle tam uyumlu olmayabileceğini kabul etmişti.

Nestle, şu anda Fransa'daki tüm su üretim noktalarının yasalara uygun şekilde faaliyet gösterdiğini de vurguladı.

Pandemi sonrası düşen sektör satışları ve artan su kıtlığı endişeleri nedeniyle şişelenmiş su pazarı zorlu yaşıyor. Nestle, 2021 yılında Kuzey Amerika'daki su markalarını 4,3 milyar dolara satmıştı. Şirketin su birimi 2024'ün ilk çeyreğinde gelirini %2,9 artırarak 722 milyon İsviçre frangına (874 milyon dolar) ulaştı. Bu rakam Nestle'nin toplam gelirinin %4'ünden azını oluşturuyor.