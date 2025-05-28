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Turkcell’in oyun platformu GAME+, Ubisoft+’ı oyun severlerle buluşturdu

Turkcell’in oyun platformu GAME+, Ubisoft ile iş birliğine giderek Türkiye’de ilk kez Ubisoft+’ı oyun severlerle buluşturdu.

Haber Merkezi
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Turkcell’in oyun platformu GAME+, Ubisoft+’ı oyun severlerle buluşturdu
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Türkiye’de bulut tabanlı oyun deneyiminin ilk ve tek temsilcisi olan, Turkcell’in oyun platformu GAME+, oyun tutkunlarına en iyi deneyimi sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Oyunculara doğrudan bulut üzerinden gerçek zamanlı oyun deneyimi sunmaya devam ediyor. Kullanıcılar, yüksek donanımlı bir oyun bilgisayarına ihtiyaç duymadan en sevilen oyunları oynayabiliyor. Game+ bu kapsamda, hizmet modelini genişleterek, Ubisoft ile önemli bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında Game+, Ubisoft+’ı kendi çatısı altına aldı. Ödüllü oyunlardan oluşan ve sürekli genişleyen Ubisoft+ oyun kütüphanesi, ilk kez Türkiye’de erişime açıldı. Oyuncular, Ubisoft+ Premium ile ilk günden itibaren yeni çıkan oyunları oynayabiliyorken Ubisoft+ Classics ile de Ubisoft'un en ikonik seçkilerini keşfedebiliyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi gören platform, Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy gibi efsanevi oyun serilerinin yanı sıra, farklı oyun seçeneklerini de Türk oyuncularla buluşturuyor.

Oyuncular, Ubisoft+ Powered by GAME+ ve NVIDIA GeForce NOW Powered by GAME+ hizmetlerini ayrı ayrı satın alabilecekleri gibi, bundle seçeneğiyle birlikte de edinebilecek. Böylece, güçlü bir oyun bilgisayarına ihtiyaç duymadan, yalnızca internet bağlantısı ile Ubisoft’un sevilen oyunlarını anında ve kesintisiz oynayabilecekler.

GAME+ ile oyunculara sunulan fırsatları kaçırmamak için üye olmak gerekiyor.  https://gameplus.com.tr/

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