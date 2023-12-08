Turkish Cargo, dünyada ilk 5'e girdi

"OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, istikrarlı ekonomik büyüme ve gelişmenin ayrılmaz parçası olan lojistik sektörünün kritik rolünün ve öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Türk sanayi ve üreticisinin emeğinin, bu lojistik ağ sayesinde dünyaya ulaştığını, Türk Hava Yollarının ve Turkish Cargo'nun milli sorumluluk üstlendiğini belirten Özen, "Cumhuriyetimizin 10 yıl sonra 110. yılı ve Türk Hava Yollarının da 100. yılını kutlayacağımız 2033 yılında Türk Hava Yollarının vizyon ve strateji belgesi çerçevesinde Turkish Cargo da dünyanın en büyük ve en iyi 3 hava kargo taşıyıcısından birini olmayı hedeflemektedir." diye konuştu.

Kadın çalışan istihdam oranı yüzde 40'ı aştı

Özen, bugün itibarıyla yüzde 5,5'i aşan global pazar payıyla Turkish Cargo'nun dünyadaki hava kargo taşıyıcıları arasında ilk 5'e girdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bütün bunların altında birçok faktörün yanında AR-GE harcamalarının ve teknoloji odağının olduğunu özellikle belirtmek isterim. Turkish Cargo olarak AR-GE, inovasyon ve teknoloji kullanım alanlarını; hizmet sunduğumuz hava taşımacılığı sektöründe satış, pazarlama ve operasyon olmak üzere bütün süreçlere odaklanarak artırıyoruz. Bu alanlara yaptığımız yatırımlarla operasyonlarımızı hem daha hızlı hem daha verimli ve güvenli hale getiriyor hem de müşteri memnuniyetini artırarak büyütmeye devam ediyoruz."

Son 3 yıl içerisinde yeni işe alımlarda kadın çalışan istihdam oranının yüzde 40'ı aştığını aktaran Özen, "Bu gerçekten birçok sektörde örnek olabilecek çok yüksek bir rakam. Yakın zamanda gençlerimizin katılımıyla bu oranın yüzde 50'leri aşabileceğini öngörüyoruz." dedi.

Özen, geliştirdikleri teknolojiler ve kargo taşımacılığındaki dağıtım ağına ilişkin bilgi vererek, "Turkish Cargo'nun Türkiye'nin katma değerli ihracatında hava kargo hizmet sağlayıcısı olarak aldığı özel yeri vurgulamak istiyorum. Aynı yolcu taşımacılığında olduğu gibi kargo taşımacılığında da Türk Hava Yolları, dünyanın en geniş dağıtım ağına sahip." ifadesini kullandı.