Türkiye Finans Katılım Bankası, biOnay cihazlarını kullanmaya başladı

Türkiye Finans Katılım Bankası, şubelerinde kimlik doğrulama süreçlerini modernize ederek biOnay cihazlarını kullanmaya başladı. TC Kimlik Kartı ve parmak izi ile çalışan biOnay cihazları hem hızlı hem de güvenli bir müşteri deneyimi sunuyor.



Biyometrik doğrulamayla müşteriler yalnızca birkaç saniye içinde işlemlerini tamamlayabiliyor. Cihaz, kimlik kartı üzerindeki bilgiler ile parmak izini eşleştirerek doğrulama yapıyor. Kimlik bilgileri yalnızca cihaz üzerinde kontrol edildiğinden, kişisel veriler dış ortamlara aktarılmıyor; böylece hem hız hem de veri güvenliği sağlanmış oluyor.

Büyük bankalar ve kamu kurumlarının tercihi: biOnay

Katılım Bankaları arasında ilk olarak Türkiye Finans Katılım Bankası'nın da dahil olmasıyla birlikte, biOnay cihazlarını aktif olarak kullanan finans ve kamu kurumlarının sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye genelindeki 973 Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, 300'e yakın noterlik, belediyeler, evlendirme daireleri ve sınav merkezleri biOnay teknolojisini uygulamaya aldı. Sağlık sektörünün de de yakın bir tarihte Türkiye genelindeki tüm vakıf ve özel sağlık kuruluşlarında çipli kimlik kartı ve parmak iziyle kimlik doğrulama zorunlu hale getirmesi ile yaygınlaşma devam ediyor.



biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta şunları söyledi:

“Türkiye Finans Katılım Bankası'nın dijitalleşme ve müşteri deneyimini geliştirme vizyonuyla gerçekleştirdiği bu entegrasyon, bizim için çok değerli bir iş birliği. Geliştirdiğimiz yerli teknoloji sayesinde; kamudan bankacılığa, sağlıktan tapu işlemlerine kadar birçok alanda kimlik doğrulama süreçlerini hem kolaylaştırıyor hem güvence altına alıyoruz. Türkiye genelinde bugüne kadar 8 milyondan fazla doğrulama işlemini başarıyla gerçekleştirmiş durumdayız. Bu deneyimimizle, dolandırıcılık risklerinin önüne geçecek yerli ve güçlü bir çözüm sunmaktan gurur duyuyoruz.”