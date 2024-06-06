Türkiye Sigorta’nın 4. Olağan Genel Kurul’u yapıldı

Yapılan Genel Kurul Toplantıları’nda; Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Aziz Murat Uluğ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürlük görevini sürdüren Taha Çakmak, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mahmut Er Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Prof. Dr. Murat Akbalık ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeniden seçildi.

Ayrıca 6 Haziran Perşembe günü yapılan Genel Kurul’da; Bilal Bedir’in Yönetim Kurulu Üyesi, Ayşe Türkmenoğlu ve Prof. Dr. Enver Alper Güvel’in ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verildi.

Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları’nda Aziz Murat Uluğ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevini yürüten Taha Çakmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yeniden seçildi.