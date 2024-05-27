Türkiye Sigorta’nın “İş Yeri Ekstra Sigortası” yenilendi

Türkiye Sigorta, yeni teminat ve limitlerle genişlettiği “İş Yeri Ekstra Sigortası” ile işletme sahiplerine, iş yerlerinde oluşabilecek risklere karşı güvence sunmaya devam ediyor.

Acentelere yetkiye düşmeden ve revizyon talep etmeden poliçelerini düzenleme imkanı sağlayan İş Yeri Ekstra Sigortası ürününde; İzolasyon hasarları için 2.500 TL olan teminat limiti olay başı 50.000 TL’ye, yıllık azami 100.000 TL’ye yükseltilirken Sprinkler Sızıntısı teminatı 50.000 TL ile kapsama dahil edildi. Ayrıca ürün kapsamında teminat sağlanan 70’e yakın faaliyet kolunda riziko teftiş şartı aranmıyor.

Elektronik cihazlar için sigorta bedeli artırıldı

Türkiye Sigorta’nın İş Yeri Ekstra Sigortası’nda yapılan yeniliklerle; makine kırılması ve elektronik cihaz teminatlarında sigorta bedeli 20 milyon TL olurken, hareketli makineler ve taşınabilir elektronik cihazlar için sigorta bedelinin 5 milyon TL’ye çıkarıldığı bildirildi.

Ayrıca; Kazaen Kırılma, Raf Devrilmesi, Alçıpan Tavan Çökmesi, Yakıt Sızması, Arızi İnşaat İşleri ve Makine Kırılmasına Bağlı Ürün Bozulması risklerinin her biri ise 250 bin TL’ye kadar güvence altına alınabiliyor.

Komşuluk/Kiracılık Mali Mesuliyet teminat limiti 12,5 milyon TL olarak güncellenen üründe; İşveren Sorumluluk teminat limiti kişi başı 2 milyon TL, olay başı ve poliçe süresince 10 milyon TL, 3. Şahıs Sorumluluk teminat limiti ise 5 milyon TL olarak belirlendiği açıklandı.

Bunlara ek olarak; Kasa teminatı limiti 2 milyon TL, Taşınan Para ve Emniyeti Suistimal teminatlarının limitleri olay başı 1 milyon TL ve poliçe süresince 3 milyon TL olurken, Ferdi Kaza teminat limiti Kişi Başı 1 milyon TL ve olay başı ile poliçe süresince 5 milyon TL olarak güncellendi. Ayrıca İş Durması ve Elektrik Hasarları teminatlarının limitleri 1,5 milyon TL, Taşınmaza Bağlı Hukuksal Koruma teminatı ise 50 bin TL oldu.

Gündelik sorunlar için de destek sunuyor

İş Yeri Ekstra Sigortasının, poliçede sağladığı teminatlara ek olarak; tesisat, elektrik ve anahtar (çilingir) işleri hizmetleri, iş yerinde mahsur kalan kişinin kurtarılması, iş yerine ambulans gönderilmesi, tıbbi danışma hizmeti ve güvenlik hizmeti gibi “İş Yeri Yardım Hizmetleri” ile sigortalılarına gündelik sorunlar için de destek sağladığı aktarıldı.