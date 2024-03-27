'Türkiye’de yıllık 75 milyar TL’lik maden yatırımcılarını bekliyor'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Geçmişte ortadan bir an önce kaldırılması gereken bir yük olarak görülen atıklar, artık sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek hammadde madeni haline geldiğini açıklayan Benli Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli, “Bu kaynaklar endüstride devrim niteliğinde bir farkındalık yaratmaya başladı. Dramatik olan ve dünyamızı sona götüren sorunun arkasındaki temel sebep, TÜİK verilerine göre yıllık 75 milyar TL’lik büyük bir hazinenin toprağın altına gömülerek ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır” diye konuştu.

Her yıl Türkiye’de açığa çıkan milyonlarca ton atığın (plastik, metal, kağıt, elektronik eşyalar ve hatta atık sular) ekonomik büyümeyi destekleyecek ve bunu yaparken çevresel zararı en aza indirecek çok kritik ve değerli hammaddeler içerdiğini aktaran Benli, “Açıkça görebileceğimiz gibi yalnızca çevre sorunları değil artan hammadde maliyetleri de atığı bir kaynak olarak değerlendirmemiz için tetikleyici bir unsur. Nihayetinde atık orijinal hammaddenin farklı bir versiyonudur ve biraz yaratıcı düşünce ile döngüsel ekonomi yaratma hayallerimize destek olacaktır. Sorunun temelinde bizim hatalı yaklaşımımız yatıyor. Alıyor, üretiyor ve israf ediyoruz. Ürünlerin üretildiği, kullanıldığı ve bertaraf edildiği bu tür “doğrusal ekonomi” düşüncesinden vazgeçmeliyiz. Doğayı taklit eden döngüsel ekonomiye geçiş, atıktan-kaynağa devrimin merkezinde yer alır. Atığı değerli bir hammadde olarak ele alarak çeşitli sektörlerde inovasyonu teşvik edebilir, sürdürülebilir bir üretim, tüketim ve yeniden üretim döngüsü yaratabiliriz” dedi.

Atığı bir kaynak olarak değerlendirmenin çok sayıda fayda sağladığını açıklayan Benli, bu durumun hem ekosistem hem de finansal artıları olduğuna vurgu yaptı. Ekonomik olarak, atık toplama ve ayırmadan geri dönüşüm teknolojisi geliştirme ve sürdürülebilir ürün üretimine kadar yeni endüstriler ve iş fırsatları yarattığını aktaran Ömer Benli, şu açıklamalarda bulundu: “Hammaddelere olan bağımlılığı azaltarak tedarik zincirlerini istikrara kavuşturur ve fiyat dalgalanmalarını hafifletir. En önemlisi, hükümetler ve işletmeler için atık yönetimi maliyetlerini azaltabilir ki bu da genellikle iş uygulamalarında dikkate alınan ana ölçüttür. Çevresel açıdan bakıldığında, düzenli depolama alanlarına gönderilen veya yakılan atıkların azalması, sera gazı emisyonlarını azaltır ve çevre kirliliğini en aza indirir. Daha az bilinen diğer etkileri ise, yeraltı su akiferlerini büyük ölçüde ve kalıcı olarak etkileyebilen çöp sahası sızıntı suyudur (temelde çöp suyu). Geri dönüşüm süreçlerini doğru yönettiğimizde üretim ve tüketim döngüsünü kapatarak ekosistemler üzerindeki baskıyı azaltıyor, enerji tüketimini düşürüyor ve doğal kaynakları koruyoruz.”

“Sektördeki sorunların büyük bölümünü çözecek teknolojiler geliştiriyoruz”

Benli Geri Dönüşüm Teknolojileri olarak kurdukları tam otomatik atık ayırma tesisleri ile çöp gömme oranlarını yok denecek kadar az bir miktara düşürülmesinin yolunu açtıklarını vurgulayan Ömer Benli, “Belediyeler için “tam otomatik evsel kaynakları atık ayırma tesisleri”, kaynağında ayrılmış ve endüstride ortaya çıkan atıkların kazanımı için “tam otomatik ambalaj atığı ayırma tesisleri”, geri dönüştürülemeyen atıkların yakma tesislerinde ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülebilecek “atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisleri”, pet ve diğer plastiklerin hammaddeye dönüştürülebileceği “tam otomatik plastik atığı ayırma ve saflaştırma tesisleri” ile yukarıda bahsettiğimiz sorunların büyük bölümünü çözecek teknolojiler geliştiriyor ve doğaya büyük katkılarının yanında çok önemli yatırım fırsatları yaratıyoruz” ifadelerini kullandı.