Türkiye’nin Cüzdanı Hepsipay 2024’te Perakendeyi Büyütecek

Hepsiburada’nın platform cüzdanı olarak hayata geçen Hepsipay, pek çok şirketi ödeme ve vadelendirme çözümlerinden faydalandırmaya başladı.

Erkin Aydın: İş ortaklarımıza sadık ve yüksek frekanslı yeni müşteri, daha yüksek satışa dönüş oranı ve daha büyük sepet büyüklüğü sağlıyoruz

Hepsipay’in, iş ortaklarını e-ticarette büyütme yolunda ilerlediğine dikkat çeken Hepsiburada Finansal Hizmetler Grup CEO'su Erkin Aydın, “Türkiye’nin önde gelen perakende firmalarına sunduğumuz yenilikçi ödeme ve vadelendirme çözümleriyle, bizi tercih eden işletmelerin sadık ve yüksek frekanslı yeni müşteriler kazanmalarını, daha yüksek satışa dönüş oranı ve daha büyük sepet büyüklüğü ile daha yüksek ciro elde etmelerini sağlıyoruz.

Önümüzdeki dönemde e-ticaret büyümeye devam ederken ödeme ve vadelendirme çözümlerinin önemi artacak. 2024 yılının sonuna kadar 5 bin markayı çözümlerimizle buluşturmayı; önümüzdeki beş yıl içinde, Hepsipay olarak Türkiye'nin en büyük fintek şirketi olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Müşteriler için Güvenli, Hızlı, Pürüzsüz Ödeme ve Vadelendirme Çözümleri

Hepsipay, müşterilerine akılcı, kolay ve kusursuz bir ödeme deneyimi sunarken sunduğu vadelendirme çözümleriyle de müşterilerinin satın alma güçlerini destekliyor.

“Cüzdanı dolduran kredi” çözümüyle kullanıcılar alışveriş anında Hepsipay'in anlaşmalı olduğu QNB Finansbank, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank ve Fibabanka üzerinden Hepsipay cüzdanlarını doldurup, bakiyelerini e-ticarette ya da tüm fiziksel mağazalarda kullanabiliyorlar.

Türkiye'de e-ticaret sektöründe ilk kez hayata geçirilen 'Hemen Al Sonra Öde' hizmetini sunan “Hepsiburada Limiti” ise kullanıcılara banka prosedürlerinden bağımsız biçimde alışveriş imkânı sağlıyor.

Hepsipay müşterileri ayrıca “Alışveriş Kredisi” ile ödeme adımında bankaların tekliflerini değerlendirerek alışveriş kredisi kullanabiliyor.

E-ticaretle büyümek isteyen perakendecilerle stratejik ortaklıklar

2024 yılında en temel önceliği birlikte iş yaptığı perakendecileri e-ticarette büyütmek olan Hepsipay, Türkiye'nin dört bir yanındaki perakendecilere Türkiye’de toplam e-ticaret hacminin yaklaşık %50’sini oluşturan 14 milyon müşterisiyle büyük bir potansiyel sunuyor.

Hepsipay’in ödeme geçidi çözümleriyle sunduğu güvenli ve hızlı ödeme imkanı ise e-ticaret oyuncularının en temel sorunlarından olan satış kaybını %40 azaltırken, satışa dönüş oranını %20 artıyor.

Vadelendirme çözümleriyle 6,5 kat sepet büyüklüğü

Hepsipay’in vadelendirme çözümleri ise iş ortaklarına %60’a varan ek satış, %30 tercih edilme ve 6,5 kat daha büyük sepet sağlıyor.

2 milyon kullanıcıya ulaşan Hepsiburada Premium sayesinde ise Hepsipay müşterileri ek faydalar sağlarken iş ortakları daha yüksek müşteri sadakati ve satış elde ediyor.

Hepsipay, tüm perakende sektörüne açılmasını sektör liderleriyle “One-Click Magic” etkinliğinde kutladı

Perakende sektörünün liderleri ve temsilcileri, Hepsipay’in Soho House’ta düzenlediği “One-Click Magic” etkinliğinde bir araya geldi. Yeni yılla birlikte Hepsipay’in tüm perakende sektörüne açılmasını kutlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin önde gelen markalarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Etkinlikte Hepsipay’in müşterilerine ve iş ortaklarına sunduğu ödeme ve vadelendirme çözümleri tanıtılırken, Hepsipay’in çözümlerinden faydalanan markaların sözcüleri ise Hepsipay’in sunduğu çözümlerinin sağladığı kolaylıklar ve fırsatlarla ilgili deneyimlerini paylaştılar.