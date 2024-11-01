Türkiye’nin lider dondurulmuş patates üreticisi Atakey’in güçlü performansı devam ediyor

İstanbul, 31 Ekim 2024 – TFI TAB Gıda Yatırımları bünyesinde 3.200’den fazla hızlı servis restoranına ürün sağlayan, aynı zamanda dünyanın en büyük dondurulmuş patates üreticileri arasında yer alarak sektördeki öncü konumunu koruyan Atakey, 2024'ün ilk dokuz ayında güçlü operasyonel performansının sürdüğünü açıkladı.

Açıklanan ilk dokuz aylık sonuçlar sonrasında değerlendirmelerde bulunan Atakey İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özgül, “Türkiye'nin lider dondurulmuş patates üreticisi ve Avrupa'nın önde gelen işleyicilerinden biri olarak, operasyonel faaliyetlerimizin iyi bir şekilde ilerlediğini, dönem boyunca hem üretim hem de satışlarda büyüme gerçekleştirdiğimizi bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni sezon için 127 bin ton ham patates hasat ederek, gelecek dönemde de üretim planlarımızı destekleyecek güçlü stok seviyelerine ulaştık. Ayrıca, yeni ürünlerimizi devreye almak için kurduğumuz ürün hattımız hazır” dedi.

Kaplamalı soğan halkası ve peynir çubuğu üretimine 4. çeyrekte başlayacaklarını ifade eden Ahmet Özgül, ‘’Üretim hattımız için soğan hasadına başladık, ürün yelpazemizi çeşitlendirerek, üretim kabiliyetlerimizi artırmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Güçlü üretim büyümesi ve yüksek satış hacimleri

Ahmet Özgül, son dokuz ayda üretimde kaydedilen artışa dikkat çekerek, “2023’te 38 bin ton olan üretimimizi 2024’te 50 bin tona çıkararak %30 büyüme sağladık. Aynı dönemde satışlarda da ilerleme kaydettik. İlk dokuz ayda toplam 47 bin ton satış yaparak, geçen yılın aynı dönemine göre %5 artış yakaladık. Bu istikrarlı performans, güçlü pazar konumumuzu daha da güçlendirdiğimizi gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Üçüncü taraf satışlarımızın toplam içindeki payı %24’e ulaştı”

Zorlu makro ekonomik koşullara rağmen, yeni satış fırsatları yaratma ve satış stratejilerinizi çeşitlendirme yönünde proaktif bir yaklaşım benimsediklerine değinen Ahmet Özgül ‘’Bu odağımız sayesinde, üçüncü taraf perakende satışlarımız geçen yıla göre %39 artış göstererek 12 bin ton seviyesine gelirken, toplam içindeki payı 6 puan artarak %24’e ulaştı. Bu büyüme, satış stratejilerimizi çeşitlendirme ve kanal yapımızı güçlendirme gayretlerimizin bir sonucudur. Ana müşterimiz TAB Gıda ile olan sağlam iş birliğimizi sürdürürken, ihracatımızı ve üçüncü taraf satışlarımızı artırmak stratejik önceliğimizdir'’ dedi.

Tüm paydaşlara içten teşekkürlerini sunan Ahmet Özgül, “Zorlu makroekonomik koşullara rağmen güçlü pazar pozisyonumuzu koruma ve operasyonlarımızı verimli bir şekilde yürütme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. İleriye dönük olarak kârlı ve sürdürülebilir büyüme potansiyelimize olan inancımız tam. Özverili çalışma arkadaşlarımıza, ekosistem iş ortaklarımıza, çiftçilerimize, müşterilerimize, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza destekleri için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte bu başarı yolculuğumuzu sürdüreceğiz” dedi.