ÜÇGE, inovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğe yatırım yapacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Perakende, lojistik, endüstriyel üretim ve sanayi sektörlerinin mağaza ekipmanları, depo raf sistemleri, akıllı depolama, dijital sistem çözümleri ve çok çeşitli endüstriyel ürün yelpazesi ile dünyanın önemli tedarikçilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren ÜÇGE Grup Şirketleri yeni yatırım ve strateji planlarını açıkladı. Programın açılışında konuşan ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras “Bizler hem birey hem de ÜÇGE olarak, büyüme, azami verimlilik ve karlılık hedefleri ile “Kurumsal Vatandaşlık” kavramını entegre ederek vizyonumuza ulaşmayı amaçlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda globaldeki ilk tercih edilen firma olma vizyonumuzu güncel gelişmeler ile birleştirdiğimizde ise; gelecek üç yılımızın stratejik odağını insan, inovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik olarak belirledik” dedi.

ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras ise “ÜÇGE, 47 yıllık yolculuğunda sektöründe ve Bursa sanayisinde ilklere imza atmış bir şirket. Teknoloji ve tesis yatırımlarımız, AR-GE projelerimiz de hız kesmeden devam ediyor. Ancak büyüme ve gelişim dediğimiz zaman bu yatırımlar sadece fabrika, teknoloji ve makinalar ile sınırlı değildir. En önemli değerimiz yani çalışanlarımız olmadan bu yatırımlar anlam taşımıyor” dedi.

“Yeni nesil çözümler sunuyoruz”

Ulusal ve uluslararası tüm alanlarda hızlı bir gelişim sürecinde olduklarını belirten ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven de “ÜÇGE Grup Şirketlerimiz ile bu gelişimi destekleyecek yeni teknolojiler, yeni ürünler, yeni pazarlar ve yeni tesisler ile yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Perakende, lojistik ve sanayiye yönelik robotik depolama sistemleri, sistemi ve yazılımı ÜÇGE tarafından geliştirilen iECO markalı Depozito İade Otomatları, Kamusal İade Merkezleri ve Doğrulama Tesisleri, yeni markamız blu.xone’un çatısı altında hayata geçirmeye başladığımız yeni nesil dijital sistemlerimiz ve teknoloji yatırımlarımızla önemli çözümler sunuyoruz. Tüm süreçlerimizi, karbon ayak izimizi azaltacak şekilde ölçümler ve önlemler ile planlıyoruz. Bu gelişmelerin paralelinde Gemlik Bursa Serbest Bölgesi ve TEKNOSAB’da stratejik öneme sahip tesis ve fabrika yatırımlarımıza da başladık. Gelecekteki başarılarımızı ve büyümemizi; müşterilerimize, sektörlerimize, ülkemize, topluma ve gezegenimize değer katacak eksende, çalışanlarımız ile birlikte inşa etmeye devam ediyoruz” dedi.