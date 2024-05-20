Uestco, hidrojende Avrupa’ya odaklanacak

Uestco, hidrojen uygulamaları konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden Çinli Uzay teknolojileri devi CGWIC ile stratejik bir ortaklık kurdu. CGWIC’nin Pekin’deki genel merkezinde imzalanan anlaşma ile hidrojenin yanı sıra; karbon yakalama, enerji santralleri ve türbinler, yenilenebilir enerji verimliliği, yüksek verimli kömür rafinerizasyonu, doğalgaz sıvılaştırma, helyum yakalama gibi teknolojilere yönelik ortak çalışmalar yapılacak.

Uestco Enerji Sistemleri Genel Müdürü Tansu Destanoğlu, dünya genelinde toplam hidrojen sistem kurulumlarının yüzde 60’ının Çinli firmalar tarafından gerçekleştirildiğini ve Uestco’nun deneyimlerini hızlıca artırabilmek için bu konudaki en yetkin firma ile işbirliğine gittiklerini kaydetti.

AB’deki projelerine 2012 yılında Fransa’da başlayarak günümüze kadar Birlik ülkelerinin tamamında 100’ün üzerinde proje yaptıklarını söyleyen Destanoğlu, “Yurt dışında yapmış olduğumuz projelerde satış sonrası teknik servis taleplerine 24 saat içinde yanıt verebiliyoruz. Bu hızımız, satış sonrası süreçlerde bizi öne çıkaran en önemli unsur” dedi.

“AB 10 milyon ton hidrojen ithal edecek”

AB’nin hidrojen stratejisi ve REPowerEU planının Avrupa Birliği’ni maliyet etkin bir şekilde karbonsuzlaştırmayı desteklediğini vurgulayan Destanoğlu, bu planların, yenilenebilir ve düşük karbonlu hidrojen kullanımını teşvik ettiğini kaydetti.

AB’nin 2030 yılına kadar 10 milyon ton yenilenebilir hidrojen üretmeyi ve aynı miktarda hidrojen ithal etmeyi hedeflediğini belirten Destanoğlu, bu gelişmelerin, hidrojenin sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak ilerlemesinde çok yönlü ortaklıkların kritik önemini artırdığını kaydetti. Sürdürülebilir enerji sistemlerinin dönüşümüne katkıda bulunacaklarını ve sektörde öncü bir rol üstleneceklerini ifade eden Destanoğlu, mevcut potansiyeli değerlendirmek adına Düsseldorf’ta bir şirket kurduklarını kaydetti.

Uestco’nun CGWIC ile etkili bir partnerlik kurarak hidrojen teknolojileri sektöründe liderlik etme hedefinin, bu dinamik ve hızla gelişen alanda önemli bir adım olacağını belirten Destanoğlu, sektördeki yenilikçi projeler, Ar-Ge çalışmaları ve çeşitli ülkelerdeki hidrojen hibe desteği gibi girişimlerle entegre bir yaklaşım benimseyeceklerini vurguladı.