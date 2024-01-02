Uludağ İçecek’ten, “İş Sağlığı ve Güvenliği” buluşması

EKONOMİ (BURSA) - Çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmayı ilke edinen Uludağ İçecek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli eğitimlerle de ekibinin bilinç düzeyini ve farkındalığını arttırmayı amaçlıyor. Bursa’da üretim yapan iki fabrikasının operasyon çalışanlarını, düzenlemiş olduğu organizasyonla bir araya getirerek, yasal mevzuat kapsamındaki “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile “Toplam kalite yaklaşımı” eğitimlerini gerçekleştiren şirket, yenilikçi yaklaşımıyla bu anlamda da fark yaratarak, programın finalini yüksek farkındalık oluşturacak eğlenceli bir tiyatro oyunu ile yaptı.

Çalışanların ekip ruhunu hissettikleri iki gün süreli etkinliğin finalinde Uludağ İçecek çalışanları, Akademika Eğitim ve Danışmanlık şirketinin profesyonel tiyatro ekibi tarafından sunulan “Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi” içerikli oyunu, Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Erbak, Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ve Şirket CEO’su Mete Öz ile birlikte izledi.