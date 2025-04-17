Hollywood yıldızı Salma Hayek, Ultherapy PRIME’ın yeni marka yüzü oldu

Royal MD Estetik’in Türkiye distribütörü olduğu, estetik tıbbın dünyadaki en büyük şirketlerinden Merz Aesthetics®‘in Türkiye dahil tüm dünyada sunduğu son teknoloji ürünü Ultherapy PRIME, ameliyatsız cilt germe ve sıkılaştırmada altın standart olarak bilinen Ultherapy®’nin yeni nesli...

Ünlü Hollywood yıldızı Salma Hayek’in yüzü olduğu Ultherapy PRIME, gelişmiş mikro odaklı ultrason teknolojisini gerçek zamanlı görüntüleme ile benzersiz şekilde birleştirerek kişiye özel lifting etkisi ile cerrahi olmayan cilt germe ve sıkılaştırma teknolojisinin geleceğini yeniden tanımlıyor.

Kaş kaldırma, boyun ve gıdı germe, dekolte bölgesindeki kırışıklıkları giderme amacıyla kullanılan Ultherapy PRIME tek seansta bile gözle görülür lifting ve sıkılaşma sunuyor. Ciltteki gençleşme ve sıkılaşmanın 1 yıl ve daha uzun süreli kalıcı olması dikkat çekerken; ameliyatsız ve iğnesiz şekilde yapılan uygulama sonrası günlük hayata hemen dönülebiliyor.

Hollywood zarafeti, bilimin gücüyle buluştu

Oscar’a adaylığı bulunan, aynı zamanda bir yönetmen ve yapımcı olarak da tanınan Emmy ödüllü oyuncu Salma Hayek, özgün olmayı ve her yaşta harika görünmeyi savunuyor ve her zaman doğal güzelliği güçlendiren çözümleri tercih ediyor. "Kendine bakmak çok önemli. Yıllar süren kamera önü deneyimim bana yolculuğumu kucaklamayı ve doğal güzelliğimi ortaya çıkaran uygulamaları keşfetmeyi öğretti” diyor Salma Hayek ve şöyle devam ediyor:

‘’Ultherapy PRIME, doğal güzelliğimi ortaya çıkaran ve cildimi sıkılaştıran harika bir yöntem, tam ihtiyacım olan yerde* kolajen ve elastin üretimimi artırıyor, bana uzun süreli*, doğal görünümlü bir cilt germe sağlıyor. Ameliyatsız, yalnızca tek bir seans yeterli ve iyileşme süresi gerektirmiyor. Sonuçlar uzun süre kalıcı ve çok doğal görünüyor. Bu güzelliğin geleceği. İşte bu yüzden bu harika uygulamayı her zaman anlatmak istiyorum.’’