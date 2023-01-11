Ünver Group, 7 kategoride OSB Yıldızları arasına girdi

ALİ ŞAHİN/BURSA



Otomotiv endüstrisi yan sanayi alanında 43 yılı aşkın tecrübeye sahip Ünver Group, sektörde yaşanan dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağlamak için harekete geçti. Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar için üretime hazırlanan Ünver Group Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun 2022 yılı için gerçekleştirdiği OSB Yıldızları Araştırması’nda da adından söz ettirdi.



Türkiye’de en çok istihdam sağlayan 87. Firma olan Ünver Group Bursa’da ise 15. basamakta yer aldı. Firma ayrıca İstihdamını En Çok Artıran Firma kategorisinde Türkiye’de 24. Bursa’da 2., En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma kategorisinde Türkiye’de 40., Bursa’da 10., Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma kategorisinde Türkiye’de 34., Bursa’da 5. oldu. Bünyesindeki Ar-Ge merkezi ile de önemli işlere imza atan Ünver Group araştırmada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firma kategorisinde Türkiye’de 36., Bursa’da 10., Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran Firma kategorisinde Türkiye’de 39., Bursa’da 6. Ve Stajyer İstihdamını En Çok Artıran Firma kategorisinde Türkiye’de 11. Bursa’da 3. firma olarak yer aldı.



Toplam 7 kategoride listede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, “Bu başarıda katma değeri olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.