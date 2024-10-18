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Ünye Limanı’nı OYAK Çimento işletecek

Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar lideri OYAK Çimento, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ünye Limanı İşletmeciliği Kiralanması İhalesi’nde en yüksek teklifi sundu ve ihaleyi kazandı. Resmi süreçlerin ardından, OYAK Çimento ve Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. OYAK Çimento tarafından halihazırda tedarik ve sevkiyat amaçlı olarak kullanılan limandaki faaliyetler devam ederek, bölgenin yanı sıra Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak.

Haber Merkezi
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Ünye Limanı’nı OYAK Çimento işletecek
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Ankara - Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar lideri olan OYAK Çimento, 2 Ekim 2024 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ünye Limanı İşletmeciliği Kiralanması İhalesi’ne katıldı. İhalede en yüksek teklifi sunarak liman işletmeciliği hakkını kazanan OYAK Çimento ve Ordu Büyükşehir Belediyesi arasındaki sözleşme süreci 17 Ekim 2024’te tamamlandı.

Ünye Limanı işletmesi OYAK Çimento'ya verildi

Karadeniz’de stratejik öneme sahip olan limanın, Ünye bölgesi, ülke ekonomisi ve uluslararası ticarete sağladığı katkı OYAK Çimento çatısı altında artarak devam edecek.

OYAK Çimento Genel Müdürü Sn. Murat SELA, "Ünye Limanı'nı işletecek olmamız, şirketimizin değer yaratma stratejisi çerçevesinde önemli bir adım. Bu süreçte, yerel ekonomiyi desteklemek ve uluslararası ticaretimize katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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