UPT fiziki ağını Faturamatik PTN ile güçlendirdi

Türkiye’nin uluslararası para transferi alanındaki lider şirketi UPT, dijital alanda olduğu kadar fiziki alanlarda da işlem ağını genişletmeyi sürdürüyor. UPT son olarak, yaygın fiziki ağa sahip olan Faturamatik ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde PTN Money Transfer noktalarından UPT işlemlerinin gerçekleştirilmesinin önünü açtı. Aktif Ventures’ın API platformu Apilion üzerinden sunduğu UPT’nin uluslararası para transferi API’lerini, Faturamatik ile entegre ederek yenilikçi bir ödeme deneyimi sunmayı hedefledi. Yapılan bu anlaşma ile uluslararası para transferi için fiziki noktaları kullanmak isteyen kullanıcılar, PTN Money Transfer’ın yaygın fiziki noktalarına giderek yurt dışı para transferi işlemlerini UPT ile gerçekleştirebilecek. Aktif Ventures'ın inovasyon ve proje danışmanlığı kapsamında geliştirilen bu iş birliği, kullanıcıların finansal işlemlerini daha pratik hale getirirken, uluslararası para transferlerinde sınırları kaldırıyor.

İşlem ağını güçlendirme yolunda önemli adım

UPT Genel Müdürü Murat Kastan, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“UPT olarak, kullanıcılarımıza hem dijital hem de fiziksel kanallarda daha geniş bir erişim sunmak için iş birliği ağımızı sürekli genişletiyoruz. Faturamatik ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni iş birliği sayesinde, uluslararası para transferi işlemleri artık Faturamatik PTN Money Transfer’ın yaygın fiziksel noktalarında da kolaylıkla yapılabilecek. Bu iş birliği, uluslararası para transferi işlemlerinin daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kolaylıkla yapılabilmesini sağlamanın yanı sıra, işlem ağı çeşitliliğimizi güçlendirme yolunda önemli bir adım oldu.”

Müşteri odaklı finansal çözümler genişliyor

Faturamatik Genel Müdürü Cihan Kaleli ise iş birliği hakkında şu açıklamada bulundu: “Globalleşen dünyada bireylerin ve işletmelerin finansal ihtiyaçlarına hızlı, güvenilir ve yenilikçi çözümler sunmak her zamankinden daha kritik hale geldi. PTN Money Transfer olarak, Türkiye’nin öncü ödeme ve para transfer kuruluşlarından UPT ile gerçekleştirdiğimiz bu güçlü iş birliği, Faturamatik’in müşteri odaklı yaklaşımını ve sektöre sunduğu değeri daha da ileriye taşıyacaktır.”