UPT’nin mobil uygulaması UPTION yılın ilk yarısında yüzde 200’ün üzerinde büyüdü

Türkiye’nin önde gelen para transfer şirketi UPT’nin mobil uygulaması UPTION, uluslararası para transferi sektöründeki büyümesini sürdürüyor. Kullanıcıların talepleri doğrultusunda şekillenen ve ihtiyaçlara en doğru çözümü getiren UPTION, yılın ilk yarısında 2,9 milyon adet para transferine aracılık ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 206’lık bir büyüme yakaladı.

Yüzde 100 Aktif Bank iştiraki olan Türkiye’nin ilk lisanslı ödeme kuruluşu UPT de 2024 yılının ilk yarısında hizmet noktalarında 3,4 milyon adet işleme aracılık etti.

Nokta atışı ürün ve hizmetler geliştiriyor

UPT Genel Müdürü Murat Kastan, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “UPT olarak ulusal ve küresel pazarlarda yakaladığımız bu başarılı grafikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin rolü büyük. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını dinleyen ve taleplerini dikkate alan bir kurum olarak kendimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda ülkemizde sık kullanılmasa da alıcı ülkelerde oldukça yaygın kullanımı olan, yakın zamanda hizmete sunduğumuz karta gönderimler, mobil cüzdana gönderimler gibi farklı transfer ürünlerini uygulamamıza entegre etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca IT ekibimizin Teknokent’e taşınmasıyla birlikte teknoloji alanına daha büyük yatırımlar yaparak, daha hızlı gelişim sağlayacak ve bu sayede yeni ürünlerimizin müşterilerimize sunulması noktasında çok daha proaktif olacağız.”

UPTION yılın ilk yarısında 640 bin kullanıcıya ulaştı

UPT’nin yakaladığı hızlı büyümede UPTION’ın rolünün de artarak devam ettiğini vurgulayan Kastan, sözlerini şöyle sürdürdü: “UPTION 2024 yılının ilk yarısında 640 bin kullanıcıya ulaşırken, son 1 yılda kullanıcı sayısını yüzde 111 artırdı. 158 farklı milletten kullanıcısı bulunan UPTION ile bu yılın ilk yarısında en çok Azerbaycan, Filipinler ve Özbekistan’a para transferi gerçekleşti. Türkiye’ye en çok para gönderen ülkeler ise Almanya, Rusya ve Ürdün oldu. Öte yandan UPTION Kart ile 2024 yılının ilk yarısında 2,3 milyon adet işlem yapılırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 258’lik bir artış yaşandı.”

UPT erişim ağını genişletiyor

UPT’nin hedeflerine ilişkin de bilgi veren Kastan, “UPT olarak bugün 176 ülkede, dünya çapında 190’dan fazla ödeme kuruluşuyla entegrasyon halinde ve 400 binden fazla işlem noktasıyla hizmet vererek uluslararası para transferi alanında önemli bir oyuncu konumundayız. Ayrıca yurt dışındaki bankaların şubelerinde verdiğimiz hizmeti mobil uygulamalarda da sunan ender global şirketlerden biriyiz. Türkiye haricinde 14 farklı ülkede kendi markamız ve sistemimizle hizmet verirken, bölgesel bir marka olma yolundaki hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2024 yılının ilk yarısında UPT ile Türkiye dışındaki ülkeler arasında gerçekleştirilen işlemlerde koridor sayımızı 300’e çıkardık. Ek olarak, 2024’ün ilk yarı yılında 13 yeni iş ortağıyla ile sözleşme imzaladık. Yeni iş birlikleri ve yatırımlarla bu ağın daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayacağız. Ayrıca yurt dışında uluslararası para transferi alanında hizmet veren global firmalara sunduğumuz alt yapı desteğini de genişleterek ‘as a service’ hizmetlerinde de önemli bir büyüme kaydetmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni proje ve ürünler yolda

Türkiye’deki büyüme hedeflerinin altını çizen Kastan, “UPT olarak kendi şubelerimiz ve temsilci ağımız, ayrıca tüm PTT şubelerinden verdiğimiz hizmetin yanı sıra bu yıl itibarıyla iştiraki olduğumuz Aktif Bank’ın mobil uygulaması N Kolay’da da yer almaya başladık. Tıpkı yurt dışında olduğu gibi Türkiye’de de global para transferi altyapımızı sunduğumuz banka ve ödeme kuruluşu sayısını artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

UPTION’ın global müşteri edinimi hedeflerinden de bahseden Kastan, “Bu yıl içinde tamamlamayı planladığımız ‘UPTION Europe’ projesiyle tüm Avrupa’dan müşteri edinimine başlamaya hazırlanıyoruz. Ayrıca, UPTION’a yabancı sağlık sigortası, kredi ve yatırım ürünleri gibi yeni ürünler de dahil ederek finansal ihtiyaçları en geniş yelpazede karşılayan bir uygulama haline gelmeyi hedefliyoruz” dedi.