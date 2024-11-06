Uyumsoft’un Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Gökhan Arıksoy oldu

Türk yazılım şirketi Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’de, üst düzey atama gerçekleştirildi. Uyumsoft’tan yapılan açıklamada, Gökhan Arıksoy’un Kasım 2024 tarihi itibariyle Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü olarak atandığı duyuruldu.

Zengin sektör deneyimine sahip olan Gökhan Arıksoy’un, Uyumsoft’un yurtiçi ve yurtdışında Liox ERP ve Liox HR markaları başta olmak üzere, kurumsal iş uygulamaları ve yazılım pazarında bir dünya markası olma hedefini yöneteceği ifade edildi.

Gökhan Arıksoy kimdir?

1993 yılında Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği lisans derecesi alan Gökhan Arıksoy, kariyerine Başarı Elektronik’te Araştırma ve Geliştirme Mühendisi olarak başladı. Takip eden yıllarda Siemens, SAP ve Software AG ve Vispera gibi önemli şirketlerde Türkiye ve yurt dışında İş Geliştirme Yöneticiliğinden Satış Direktörlüğüne ve Ülke Genel Müdürlüğüne kadar birçok kritik pozisyonda görev aldı.

İş analitiği alanında faaliyet gösteren Metric Danışmanlık’ta 2013-2018 yılları arasında Genel Müdür, Deloitte Türkiye’de Teknoloji Lideri ve Şirket Ortağı olarak görev yaptı. Uyumsoft ailesine katılmadan önce, 2021 – 2024 yılları arasında en büyük SAP iş ortaklarından biri olan Çözümevi firmasında CEO olarak çalışmalarını sürdürmekteydi.

2016 yılından itibaren de Harvard Business Review Türkiye’de yapay zeka, akıllı robotik süreç otomasyonu, Endüstri 4.0 ve blok zinciri gibi yükselen teknolojiler üzerine blog yazarlığı yapmaktadır.