Vaden, İSO İkinci 500 listesinde 142 sıra birden yükseldi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye’nin en büyük otomotiv yedek parça üreticilerinden Yıldız Pul Vaden, önceki gün açıklanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 listesindeki yükselişiyle dikkat çekti. Yıldız Pul Vaden bir önceki yıla göre 142 sıra birden yükselerek 37. sırada yer aldı.

Üretimden satış rakamı 2 milyar 771 milyon 754 bin TL olan Yıldız Pul, yükselişi ile dikkatleri çekti. Yıldız Pul Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) en fazla ihracat yapan firmalar arasında da 65 milyon dolar ihracat ile 448. sırada yer almıştı.

“Yatırımlarımız aralıksız devam ediyor”

İSO 500 rakamları hakkında açıklamalarda bulunan Yıldız Pul Vaden Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, üreterek büyümeye devam edeceklerini vurguladı.

Acar, “Yıldız Pul olarak her geçen yıl güçlenerek büyüyoruz. Bu rakamlara da yansıyor. Türkiye’nin en prestijli araştırmalarındaki sıralamalarımız yükseliyor. Önceki gün açıklanan Türkiye’nin en büyük ikinci 500 kuruluşu listesinde de bir önceki yıla göre 142 sıra birden yükselerek 37. Sırada yer aldık. Bu bizim için büyük bir gurur. 1400’ü aşan çalışan sayımız, 100 bin metrekareyi aşan üretim alanlarımız ile büyümeye devam edeceğiz. İhracatta da 100’ün üzerinde ülkede bayrağımızı dalgalandırıyoruz. AR-GE merkezimizi her geçen yıl büyütüyoruz. Yeni fabrika ve teknoloji yatırımlarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

“Hedef ilk 500”

İstikrarlı büyüme ile devler listesindeki yükselişlerini sürdüreceklerinin altını çizen Seyit Acar, “İnşallah üretim ve ihracattaki başarımızı rakamlarla taçlandırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz gelecek yıl ilk 500’te yer almak. Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan, sevincimize ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve ülkemizin gururu olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.