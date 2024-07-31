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Logistech Fuarı 11 Eylül’de lojistik sektörünü İzmir’de bir araya getirecek

İZFAŞ tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Logistech – Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, lojistik firmalarından limanlara sektördeki tüm paydaşları İzmir’de buluşturacak. Akdeniz’in en büyük lojistik buluşma noktası niteliğindeki Logistech Fuarı 11 Eylül’de Fuar İzmir’de açılacak.

Haber Merkezi
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Logistech Fuarı 11 Eylül’de lojistik sektörünü İzmir’de bir araya getirecek
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İZMİR / EKONOMİ

E-ticaret gibi sektörü daha da büyüten etkenlerle artan talep doğrultusunda küresel lojistik pazarındaki büyüklüğün 2032 yılına kadar yaklaşık 18,23 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenirken ülkemizde de lojistik sektörünün payı gittikçe artıyor.

Türkiye lojistik sektörü, 100 milyar dolar pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 payla dünyada 11'inci sırada yer alıyor. Toplam hizmet ihracatımız içinde ise yaklaşık yüzde 40 paya; yani 40 milyar dolarlık ihracata sahip olan sektörün hizmet ihracatımızdan aldığı pay da her geçen yıl artıyor.

Ülkemiz, Dünya Bankası tarafından ölçülen lojistik performans endeksi sıralamasında 2018 yılında 3,15 puan ile 47'nci sırada yer alırken 2023 yılında ise 3,4 puan ile 38'inci sıraya yükselmiş durumda. Hedef, bu sıralamada, 2028 yılında 25'inci sıraya yükselmek.

Fuarla İzmir’in ve Ege’nin lojistik performansının artması hem ülke hem de kent ekonomisine ve ihracata da katkı sağlanması amaçlanıyor. Coğrafi konumu ve 8 bin 500 yıllık tarihiyle bir liman kenti ve doğal bir lojistik merkezi olan İzmir’in, fuarın oluşturduğu sinerjiyle bu konumunu perçinlemesi hedefleniyor.

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