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İMEAK DTO İzmir Başkan Vekili Çelik: Yunan adaları lütuf değil tuzak

DTO İzmir Şube Başkan Vekili Mihri Çelik, turizmde rekorlar beklendiği bir yılda, kapıda vize uygulaması ile 10 milyar dolar döviz kaybedildiğini belirtip, “Kapıda vize uygulaması lütuf değil, tuzak” dedi.

Haber Merkezi
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İMEAK DTO İzmir Başkan Vekili Çelik: Yunan adaları lütuf değil tuzak
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İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Mecliste denizcilik sektöründe yaşanan gelişmeler konusunda bilgilendirmelerde bulunan DTO İzmir Şube Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, turizmde rekorlar beklendiği bir yılda, kapıda vize uygulaması ile 10 milyar dolar döviz kaybedildiğini söyledi.

Yunan adaları için geçerli olan kapıda vize uygulaması ile 10 milyar dolar döviz kaybı yaşandığını vurgulayan Çelik, "Kapıda vize uygulaması lütuf değil, tuzak. İlk defa gidenler, merak edenler, yazın daha ucuza tatil yapayım diyen var ama kapıda vize uygulamasına 10 milyar dolar harcamışız. 40 milyar dolar deniz turizminden para kazanacağız, 2 milyon turist ağırlayacağız, yat turizmi yapacağız diyoruz. Pahalılık nedeniyle Avrupalı gelmiyor, gelmediği için hedefi tutturamıyoruz diyoruz. 20-30 milyar doları bulursak ne ala diyoruz. Daha ağustos ayındayız bu süreç daha da devam edecek. Yurt dışına gidelim ama sınırda vize uygulamasıyla iyilik yaptık diyerek gelmesinler. Bunun ekonomik bir tuzaktan farkı yok” diye konuştu.

Avrupa ülkelerinde gemi yatırımlarını artırdığını ve gençleştirildiğine dikkat çeken Mihri Çelik, eski gemilerin ise Türkiye'ye pazarlanacağını belirtip, bunun olmaması gerektiğini vurguladı. Elimizde olan kaynakların da doğru yere kanalize edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kruvaziyerde yüzler gülüyor

Öbür yandan kruvaziyer turizminde ise pozitif gelişmelerin yaşandığını aktaran Çelik, “Kruvaziyer turizmde Türkiye için işler yolunda. Ülkemiz limanlarına bu yılın Ocak-Haziran dönemimde 415 kruvaziyer gemiyle toplam 574 bin 509 yolcu gelmiş; geçen yıl aynı dönemde 420 gemiyle 482 bin yolcu gelmişti. 29 Temmuz itibariyle Egeport Kuşadası Limanına 249 gemi ile 344 bin yolcu gelmiş. Bugün ve yarın 7 gemi daha gelecekmiş. İzmir’e 30 gemiyle 73 bin 227 yolcu gelmiş. Ayrıca 2 bin 875 yolcu da İzmir’den iniş yapmış. İzmir İstanbul Galata Port’tan sonra en fazla yolcu ağırlayan liman listesinde 3. sıraya yükseldi. Çeşme Ulusoy Limanına 34 seferde 10 bin 101 yolcu gelmiş, 14 bin 320 yolcu gitmiş. Deniz turizminde kruvaziyer kısmında pozitif gelişmeler olması sevindirici” diye konuştu.

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