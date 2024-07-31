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İSO İkinci 500 ile birlikte Adana ilk 1000’de 30 firmaya ulaştı

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 yılı sonuçlarına göre, Adana’dan 19 sanayi firmasının listeye girdiğini, ilk 1000'de ise toplam 30 firmanın yer aldığını açıkladı.

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İSO İkinci 500 ile birlikte Adana ilk 1000’de 30 firmaya ulaştı
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ADANA / EKONOMİ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarını değerlendiren Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana sanayi potansiyelinin her geçen yıl güçlendiğini, ancak mevcut potansiyelin bu sayılardan çok daha fazlasını hak ettiğini belirtti.

2023 yılında İlk 1000’deki Adana merkezli firma sayısının 30’a çıktığını ifade eden Kıvanç, bu firmaların toplam üretimden net satışlarının 2022’de 22 milyar 614 milyon 787 bin 628 TL iken 2023’de yüzde 78.7 artışla 40 milyar 420 milyon 240 bin 807 TL’ye ulaştığını kaydetti. Adana’nın mevcut potansiyeli için bu durumun yeterli olmadığını vurgulayan Kıvanç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adana’nın sanayi potansiyeli ve içinde bulundurduğu bilgi birikim gerçekten çok büyük. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve iş dünyamızın gösterdiği gayret, bu başarıların temel taşını oluşturuyor. Ancak, bu başarı sevindirici olsa da Adana olarak çok daha fazlasını yapabileceğimizin farkındayız. Potansiyelimizi tam anlamıyla ortaya koyduğumuzda ve yeni yatırım alanlarını doğru bir şekilde değerlendirdiğimizde, bu sayılar çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktır.”

İkinci 500’de yer alan Adana firmaları

2023 Yılı Sıra

Kuruluş Adı

5

Dioki Petrokimya Sanayi A.Ş.

9

Palmiye Dokuma İplik Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

38

Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş.

59

Pier Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş.

65

Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.

70

Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.

82

Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş.

115

Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.

166

Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

170

Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

184

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.

185

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

187

Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

213

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.

299

Erbey Dokuma İplik San. ve Tic. A.Ş.

341

-

360

Mazlum Mangtay Boru Sondajcılık İnşaat Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

365

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

421

Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
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