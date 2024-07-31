İSO İkinci 500 ile birlikte Adana ilk 1000’de 30 firmaya ulaştı
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 yılı sonuçlarına göre, Adana’dan 19 sanayi firmasının listeye girdiğini, ilk 1000'de ise toplam 30 firmanın yer aldığını açıkladı.
ADANA / EKONOMİ
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarını değerlendiren Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana sanayi potansiyelinin her geçen yıl güçlendiğini, ancak mevcut potansiyelin bu sayılardan çok daha fazlasını hak ettiğini belirtti.
2023 yılında İlk 1000’deki Adana merkezli firma sayısının 30’a çıktığını ifade eden Kıvanç, bu firmaların toplam üretimden net satışlarının 2022’de 22 milyar 614 milyon 787 bin 628 TL iken 2023’de yüzde 78.7 artışla 40 milyar 420 milyon 240 bin 807 TL’ye ulaştığını kaydetti. Adana’nın mevcut potansiyeli için bu durumun yeterli olmadığını vurgulayan Kıvanç, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Adana’nın sanayi potansiyeli ve içinde bulundurduğu bilgi birikim gerçekten çok büyük. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve iş dünyamızın gösterdiği gayret, bu başarıların temel taşını oluşturuyor. Ancak, bu başarı sevindirici olsa da Adana olarak çok daha fazlasını yapabileceğimizin farkındayız. Potansiyelimizi tam anlamıyla ortaya koyduğumuzda ve yeni yatırım alanlarını doğru bir şekilde değerlendirdiğimizde, bu sayılar çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktır.”
İkinci 500’de yer alan Adana firmaları
|
2023 Yılı Sıra
|
Kuruluş Adı
|
5
|
Dioki Petrokimya Sanayi A.Ş.
|
9
|
Palmiye Dokuma İplik Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|
38
|
Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş.
|
59
|
Pier Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
65
|
Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.
|
70
|
Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
82
|
Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş.
|
115
|
Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.
|
166
|
Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|
170
|
Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|
184
|
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.
|
185
|
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|
187
|
Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
|
213
|
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.
|
299
|
Erbey Dokuma İplik San. ve Tic. A.Ş.
|
341
|
-
|
360
|
Mazlum Mangtay Boru Sondajcılık İnşaat Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|
365
|
Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
|
421
|
Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.