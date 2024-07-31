İSO İkinci 500 ile birlikte Adana ilk 1000’de 30 firmaya ulaştı

ADANA / EKONOMİ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarını değerlendiren Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana sanayi potansiyelinin her geçen yıl güçlendiğini, ancak mevcut potansiyelin bu sayılardan çok daha fazlasını hak ettiğini belirtti.

2023 yılında İlk 1000’deki Adana merkezli firma sayısının 30’a çıktığını ifade eden Kıvanç, bu firmaların toplam üretimden net satışlarının 2022’de 22 milyar 614 milyon 787 bin 628 TL iken 2023’de yüzde 78.7 artışla 40 milyar 420 milyon 240 bin 807 TL’ye ulaştığını kaydetti. Adana’nın mevcut potansiyeli için bu durumun yeterli olmadığını vurgulayan Kıvanç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adana’nın sanayi potansiyeli ve içinde bulundurduğu bilgi birikim gerçekten çok büyük. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve iş dünyamızın gösterdiği gayret, bu başarıların temel taşını oluşturuyor. Ancak, bu başarı sevindirici olsa da Adana olarak çok daha fazlasını yapabileceğimizin farkındayız. Potansiyelimizi tam anlamıyla ortaya koyduğumuzda ve yeni yatırım alanlarını doğru bir şekilde değerlendirdiğimizde, bu sayılar çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktır.”

İkinci 500’de yer alan Adana firmaları