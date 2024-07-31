İSO İkinci 500 listesinde Gebze Ticaret Odası’ndan 43 firma yer aldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, ülkemiz sanayi ve ticari hayatına yön veren köklü ve güçlü kuruluşlara ev sahipliği yapan Gebze bölgesinden, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısı gösteren firmaları tebrik etti.

Türkiye’nin gururu olan sanayi kuruluşlarını ve çalışanlarını tebrik eden GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Gebze Ticaret Odası olarak bizler, bölgemizin kalkınması için 25 bini aşan üye sayımız ile var gücümüzle çalışıyor, firmalarımızın gelişim odaklı büyümeyi gerçekleştirebilmesi adına hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeye gayret ediyoruz” dedi. Ülke ekonomisine yön veren ve sanayinin başkenti bölgemizden önümüzdeki yıllarda daha fazla firma ile listede yer alacağımıza inanıyoruz diyen Aslantaş, “Üretimin ve ihracatın büyük önem taşıdığından hareketle, kentimiz ve ülkemiz için çalışarak katma değer üreten tüm sanayi kuruluşlarımızı yürekten kutluyor, 43 üye şirketimizin Türkiye’nin En Büyük ikinci 500 firması arasında yer almasından gurur duyuyoruz” dedi.