İZBAŞ’ın üretim yolculuğu 40 yılı devirdi

İZMİR / EKONOMİ

1984 yılında kurulan kooperatifin ilk yönetim kurulu üyeleri arasında yer alarak geçen 40 yıla birinci elden tanıklık eden İZBAŞ-İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, “Türkiye’nin en yüksek ölçekte katma değer yaratan serbest bölgelerinden biri olarak yatırımcı dostu yönetim modelimizle Türk ekonomisi ve ihracatına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

İzmir’in, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan, dünyanın en eski ihracat ve ticaret kentlerinden biri olduğunu anımsatan Sevimli, adını bu mirastan alan İzmir Serbest Bölgesi’nin, bugün yerli ve yabancı sermayeli 205 firmada 6 binin üzerinde çalışana ev sahipliği yaptığını belirtti.

Tapulu bina ve arsa temini avantajı

Tapulu bina ve arsa temininin, İzmir Serbest Bölgesi’nin tercih edilme sebeplerinin başında geldiğine dikkat çeken İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzmir kent merkezine sadece 45 dakika mesafede yer alan Bölgemiz, nitelikli işgücü için de tercih sebebi oluyor. Aliağa limanlarına ve İzmir Alsancak limanına 30 ilâ 40 kilometrelik mesafede konumlanan lokasyonumuz ile başta rüzgar türbin kanatlarının üretimi olmak üzere, yenilenebilir ve temiz enerji sektöründe kümelenme merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. ‘Yeşil Serbest Bölge’ olma vizyonumuz ve çevre duyarlılığımızı, rekabetçi yapımızın vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz. 2023 yılını 1 milyar 221 milyon dolar işlem hacmi ve 548 milyon dolar ihracat ile tamamlayarak, ülkemizdeki 19 serbest bölge arasında işlem hacmi büyüklüğü sıralamasında 10’uncu sırada yer aldık.”