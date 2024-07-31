Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan CEMR imzası

MUĞLA / EKONOMİ

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve katılımcılığı tüm aşamalarda benimseyip sağlayan ve bu doğrultuda kurumsal düzenleme ve hizmetleri hayata geçirmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 29 Temmuz Pazartesi günü önemli bir belgeye daha imza attı.

Üç ayda büyük işler başardıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Üç ay sonra CEMR’i imzalayan belediye başkanı olarak karşınızda oturuyorum. CEMR’i iyi bilmek lazım, aslında şartlarını da hayata geçirmek kolay değil. İmzayı atarken büyük bir sorumluluğun altına girdiğimizin farkındayız. Biz bugüne kadar ‘mış’ gibi olsun diye bir iş yapmadık. Başladığımız işin gereği neyse onu yerine getirmek için çalıştık. Uygulamalarımızda bunu görebilirsiniz. Misyonumuzun farkındayız, halkın önünde olan insanlar olarak, bizlerin omuzlarındaki yük çok büyük. Seçimi kazanmak bir başarı değil, önemli olan kazandıktan sonra somut olarak vatandaşlara kazandırabileceğiniz, sunabileceğiniz hizmetler önemli. Kadınların mücadelesi tarihsel bir mücadele. Kültür, din, anlayış, yönetim ve birçok konu karşısında kadınlar eşitlik için tarih boyunca mücadele etmiştir ve etmeye devam ediyor. Biz de kadınlara bu yolda destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün önemli bir konuda adım atıyoruz. Atacağım bu imzayı ayrımcılığa, şiddete ve cinayete maruz kalan kadınların, burada olan olmayan tüm kadınların adına, anısına atıyorum” dedi.