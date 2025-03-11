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Vakıf Katılım'dan eğitim ve sağlık harcamalarına özel taksit fırsatları

Müşterilerinin bireysel ihtiyaçlarına farklı taksit imkanlarıyla ödeme kolaylığı sunmaya devam eden Vakıf Katılım, eğitim ve sağlık harcamalarında 5 taksit avantajı sunuyor.

Haber Merkezi
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Vakıf Katılım'dan eğitim ve sağlık harcamalarına özel taksit fırsatları
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Katılım finans sektörünün referans kurumu olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, müşterilerine özel finansman kampanyaları sunmayadevam ediyor. BireyselVKartKredi Kartı olan her Vakıf Katılım müşterisi eğitimde1.000 TL ile 300.000 TL,bireysel TROY Kredi Kart ve Dijital TROY Kredi Kartı sahipleri ise eğitim konularında1.000 TL ile 700.000 TLarasındaki harcamalarında 5 taksit avantajından faydalanabiliyor.Vakıf Katılım Bireysel Kredi Kartı da sağlık konularında 1.000 TL ile 100.000 TL arasındaki peşin harcamalaravade farksız 5 taksit avantajı sunuyor.

Kolay ve planlı ödeme imkanı

Müşterilerininfinansal olarak ödemelerini rahatlıkla yapabilmesinisağlamak amacıyla sunulan kampanyakapsamında tüm ödemeler Vakıf Katılım Mobil veya İnternet Şube üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

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