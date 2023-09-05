Vargas’ın maç sayısı marka başvurularını etkiledi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda kupanın sahibi olurken, final sayısına imzasını atan Melissa Vargas, en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Basında Melissa Vargas'ın adı “Vargas Hava Yolları” ifadeleri ile yer aldı. Bu durum üzerine bir girişimci Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Vargas Hava Yolları” ibareli marka başvurusunda bulundu.

“Markalar takip edilmeli”

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Vargas Hava Yolları’ adıyla marka başvurusunda bulunulduğuna dikkat çeken Akbulut, “Çoğu girişimcimiz bilinirlik konusunda daha hızlı olmak için bilindik markaları farklı alanlarda tescil ediyor. Özgün bir marka bulma, oluşturma ve piyasada konumlandırma konusunda sıkıntı yaşayan firmalar, kolay yoldan itibar kazanmak için tanınmış isimlere, dönemin gündem oluşturan markalarına rağbet gösteriyor. Bu konuda başvuru sahiplerinin markalarını tescil ettirmekle birlikte, bu gibi durumlara karşı benzer markaların tescil edilmesi konusunda önlem amaçlı markalarını takip etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.