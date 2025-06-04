Vestel, çevreye duyarlı teknolojilerle geleceği şekillendiriyor

Vestel, Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi çerçevesinde sürdürülebilirlik vizyonunu üretim ve teknolojiye entegre ediyor, böylece sadece sorumluluklarını yerine getirmekle kalmayıp, bu yaklaşımı bir kurum kültürü haline getiriyor. Ar-Ge, tasarım ve yatırımlarını sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında şekillendiren şirket, doğal ve sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atıyor.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Vestel olarak, iklim kriziyle mücadelede sorumluluk almanın artık bir tercih değil, zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, doğal kaynakların korunması, karbon emisyonlarının azaltımı, atıkların azaltılması gibi alanlara odaklanıyor; döngüsel ekonomiye katkı sağlayan çevreye duyarlı ürünler geliştiriyoruz. Sadece kendi operasyonlarımızda değil, tedarik zincirimiz genelinde de sürdürülebilirliği önceliklendiriyoruz. Diğer yandan yapay zekâ ile donatılmış akıllı ürünlerimiz ve Akıllı Yaşam mobil uygulamamız ile kullanıcılarımızı daha az enerji ve su tüketmeye teşvik ediyoruz. Dünya Çevre Günü, çevreye olan bağlılığımızı hatırlatmakla kalmıyor, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda attığımız somut adımları görünür kılmak açısından da anlam taşıyor. Vestel olarak, gerçek değişimin sürekli çaba gerektirdiğini bilerek, tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirliği odağımızda tutmaya ve doğayla daha uyumlu bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Zeytinle dönüşen üretim

Vestel, sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda çevre dostu teknolojilere ve yenilikçi malzemelere yatırım yapıyor. Şirket, Vestel Ventures aracılığıyla yatırım yaptığı Biolive’ın zeytin çekirdeklerinden ürettiği biyoplastik granülleri beyaz eşya üretiminde kullanarak, bu parçalarda karbon emisyonunu %20’ye kadar azaltıyor. ISO 14040 ve 14044 standartlarına uygun Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) çalışmaları yürüten Vestel, tedarikçilerinin çevresel performanslarını da izleyip geliştirmelerine destek oluyor. 2024’te CDP değerlendirmelerinde iklim değişikliği notunu A-, su güvenliği notunu ise B’ye yükselten şirket, 2021’e kıyasla Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %21, Kapsam 3 (ürün kullanımı kaynaklı) emisyonlarını %16 azalttı. Aynı yıl içinde hayata geçirilen 38 verimlilik projesiyle 13.278 MWh enerji ve 25 milyon TL tasarruf sağlanırken, 14.527 ton karbon emisyonu önlendi. 2030 hedefleri Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan Vestel, bu hedefler doğrultusunda Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %42, Kapsam 3 emisyonlarını ise %25 oranında azaltmayı planlıyor.

Enerji ve atık hamlesi

Vestel, döngüsel ekonomiyi destekleyen adımlar da atıyor; 370 ton plastik kullanımını azaltırken 5.600 tonun üzerinde geri dönüştürülmüş plastik kullandı. “Doğa İçin Tek Kutu” projesiyle tekrar kullanılabilir kutular üretim sürecine entegre edilirken, yurtiçindeki ürünlerde %100 geri dönüştürülmüş FSC sertifikalı kartonlara geçildi. Şirketin akıllı ürünleri ve Akıllı Yaşam uygulamasıyla ev içi enerji ve su tüketimi uzaktan izlenebiliyor, bu da bireysel tasarruf alışkanlıklarını teşvik ediyor. Solar şarjlı, pille çalışmayan kumandalar gibi çözümlerle atık yönetimine katkı sunuluyor. Ayrıca güneş enerjisine yatırım yapan Vestel, 2024’te 188 MWh enerji üretimi gerçekleştirdi; yeni yatırımlarla kurulu gücünü 8.200 kWp’e çıkararak yılda 5.430 ton karbon salımını önlemeyi hedefliyor. Bu sürdürülebilirlik çabaları Vestel’in, S&P Global ve FTSE4Good gibi küresel sürdürülebilirlik endekslerinde üst sıralarda yer almasını sağladı.