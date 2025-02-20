Walmart’ın satış beklentileri piyasanın altında kaldı

Walmart, 2025 mali yılının dördüncü çeyreği olarak adlandırdığı, 31 Ocak'ta sona eren üç aylık döneme dair bilançosunu yayımladı.

Buna göre şirketin geliri, bu dönemde yüzde 4,1 artışla 180,6 milyar dolara ulaştı. Walmart, bir önceki yılın aynı döneminde 173,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Walmart'ın 2025 mali yılının son çeyreğinde hisse başına karı da 60 sentten 66 sente çıktı.

Şirketin mali yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ve karı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Walmart'ın 2025 mali yılı genelinde elde ettiği gelir de yüzde 5,1 artışla 681 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2024 mali yılında 648,1 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Amerikan perakende devinin hisse başına karı da aynı dönemde 2,22 dolardan 2,51 dolara ulaştı.

Şirket, 2026 mali yılında net satışlarının yüzde 3 ile yüzde 4 arasında büyümesini beklediğini belirtti.

Walmart'ın satış büyümesi beklentisi, gelir artışında yavaşlama beklendiğine işaret ederken şirket, 2026 mali yılı için hisse başına 2,50 dolar ila 2,60 arasında kar öngördüğünü kaydetti.

Perakende devinin satış ve kar beklentisi, piyasa tahminlerinin altında kaldı.