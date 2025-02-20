Akaryakıt devinin satışı iptal edilmişti! Taraflar mahkemelik oldu: 1,3 milyar TL'lik dava

Temmuz ayında imzalanan sözleşme ile Zeren Group, yurt içinde 700'e yakın akaryakıt istasyonu ve 8 dolum tesisi bulunan Türkiye Petrolleri'ni bünyesine kattığını duyururken, söz konusu anlaşma 19 Kasım'da Rekabet Kurumu tarafından onaylanmıştı. Ocak ayında Zeren Group Yatırım, Türkiye Petrolleri'nin paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar verdiğini bildirmişti.

Zeren Group: Ticari beklentiler karşılanmadı

Holdingden yapılan açıklamada "Zeren Group'un ara dönemde TP Petrol Dağıtım AŞ'ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır. Zeren Group, mevcut iş planları doğrultusunda enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve enerji sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecektir. Bu kapsamda Zeren Group, yakın dönemdeki gelişmeleri ve enerji sektöründeki yeni stratejik adımlarını duyurmayı hedeflemektedir" denilmişti.

Zülfikarlar Holding: Protokol şartlarındaki anlaşmazlık

Zülfikarlar Holding de “Şirketimiz TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin Zeren Group Holding A.Ş.’ye ait Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.’ye (ALPET) devrine ilişkin olarak Temmuz 2024 tarihinden bu yana yürütülmekte olan görüşmeler, protokol şartlarındaki anlaşmazlık nedeniyle sonuca ulaşamamıştır” açıklamasını yapmıştı.

Taraflar mahkemelik oldu

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre anlaşmanın sağlanamaması üzerine taraflar masadan kaldı. iki taraf mahkemeye başşvurdu.

Altınbaş Petrol ve Zeren Group; TP Petrol Dağıtım ile Zülfikarlar Holding’e dava açtı. İstanbul Anadolu 22. İcra Dairesi ile İstanbul Anadolu 16. İcra Dairesi’nden ödeme emri çıktı.

Zeren Group faiziyle birlikte 1.3 milyar TL’yi aşan bir para talep ediyor

“İlamsız takiplerde ödeme emri” başlıklı ödeme emirlerinin birinde Altınbaş Petrol, satış faturaları asıl alacağı olarak 448 milyon 797 bin 428 TL, depolama faturaları asıl alacağı olarak 43 milyon 685 bin 468 TL, depolama fatura alacaklarının işlemiş faizi olarak 7 milyon 925 bin 316 TL olmak üzere toplam 500 milyon 408 bin 212 TL talep ediyor. Borcun sebebi bölümünde 86 tanesi satış, 13 tanesi depolama hizmet bedeli olmak üzere toplam 99 adet ödenmeyen fatura bilgisi yer alıyor.

Diğer ödeme emrinde ise Zeren Group; Zülfikarlar Holding, TP Petrol Dağıtım ve İsfendiyar Zülfikari’den 645 milyon asıl alacak, 216 milyon 861 bin 369 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 861 milyon 861 bin 369 TL istiyor. Bu borcun sebebi olarak 10.04.2024 tarihli bağlanma protokolü olarak görünüyor.

Zülfikarlar Holding, maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor

TP Petrol Dağıtım ve Zülfikarlar Holding de mahkemeye gitti. Satın alma süreciyle ilgili sözleşmeye istinaden cezai şartları olduğunu savunan iki şirket, karşı tarafın istediğinin 4-5 katına ulaşan bir tutarın kendilerine ödenmesini istiyor. Satın alma sürecinde ikmal anlaşmalarının gecikmesi yüzünden de zarara uğradığını düşünen Zülfikarlar Holding, maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Zeren Group: Bizim alacaklarımız net ve bununla ilgili hukuki süreci başlattık

Zeren Group’un avukatı Hakan Harman konuya ilişkin “Bizim alacaklarımız net ve bununla ilgili hukuki süreci başlattık. Varsa onların da iddiaları hukuki yollara başvursunlar. Bize onlardan yana bir ihtar gelmedi.” açıklamasını yaptı.

Zülfikarlar Holding: İki taraf da karşılıklı mahkemelik

Zülfikarlar Holding üst yönetimi ise "İki taraf arasında bir satın alma süreci yaşandı. Şirketin bütün bilgileri karşı tarafa açılmış. Buna karşılık da bir teminat istenmiş. Karşı taraf bu teminatı para ve ürün olarak vermeyi teklif etmiş ve teminat konusu halledilmiş. Satın alma rekabet onayına rağmen bazı sebeplerden dolayı olmayınca diğer taraf bunları geri istiyor. Ama Zülfikarlar ve TP tarafı da masadan kalkmanın sözleşmedeki cezai şartlara istinaden onların istediğinin 4-5 katıl bir rakamı talep ediyor. Sonuçta iki taraf da karşılıklı mahkemelik. Durum karşı tarafın iddia ettiği gibi ‘Biz ürün verdik, para verdik, geri vermiyorlar’ durumu değil." değerlendirmesini yaptı.