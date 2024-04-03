Wellbees, Sabancı Ventures liderliğinde köprü yatırım aldı

Çalışanların sosyal ve iş hayatlarında kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sunan yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, 2022 yılında aldığı tohum yatırımla yurt dışındaki büyümesine hız vermiş ve kurduğu Veri Bilimi Takımı ile esenliğin çalışanlar üzerindeki etkilerini derinlemesine analiz etmeye başlamıştı. Bu çalışmalar neticesinde yurt dışı büyümesine hız kazandırarak 100’e yakın ülkeye ulaşan Wellbees, bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği Seri A yatırımı öncesinde köprü yatırım turu aldı. Sabancı Ventures liderliğinde tamamlanan yatırım turuna 212 ve Enocta ile melek yatırımcılar katıldı.

“Yatırımı Körfez ülkeleri ve teknolojik geliştirmelerde kullanacağız”

Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, yatırımı nasıl değerlendireceklerini şu sözlerle anlattı:

“Dünya genelinde yaşanan çoklu krizlerle birlikte çalışanların stresinin artması, şirketlerin esenlik alanına yönelik yatırımlarını artırıyor. Çalışan esenliği 60 milyar dolarlık bir pazar. Deloitte’a göre bu geçecek bir trend değil, 2040 yılında sağlık harcamalarının yüzde 70’inin esenlik harcaması olacağı öngörülüyor. Körfez Ülkeleri bu alanda hızlı gelişim kaydeden bölgelerden biri. Özellikle global şirketlerin merkezi konumuna gelen Dubai gibi şehirlerde, esenlik İK departmanlarının başlıca konuları arasında yer alıyor. Biz de Wellbees olarak iki yıl önceki çekirdek yatırım turumuzun ardından Körfez Ülkeleri’nde hızlı bir büyüme kaydettik. Geçtiğimiz yıl Dubai’de açtığımız ofisimizin ardından bu pazardaki hakimiyetimizi daha da artırdık. Şimdi aldığımız köprü yatırımın önemli bir bölümünü de bu bölgedeki pazarlama faaliyetlerimiz ve istihdam için kullanmayı planlıyoruz. Diğer taraftan teknoloji yatırımlarımızı artırarak, şirketlerin verilerini analiz etmelerine ve bu sayede çalışan mutluluğu ile bağlılığını artıracak aksiyonlar almalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi hayata geçirmemiz için şirketimize yatırım yapan başta Sabancı Ventures olmak üzere tüm yatırımcılarımıza, bu stratejik iş birliği için teşekkür ediyoruz.”

Wellbees kullanan şirketlerde işten ayrılma oranı yarı yarıya azalıyor

2013 yılında kurulan yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees; sosyal, entelektüel, fiziksel, finansal, çevresel, duygusal, spiritüel ve mesleki olmak üzere esenliğin sekiz boyutunu kapsayan bütüncül bir hizmet sunuyor. Wellbees kullanıcılarının yüzde 82’si bir sağlıklı alışkanlık geliştiriyor, sosyalleştikçe kendilerini yüzde 10 daha iyi hissediyor, yüzde 21 oranında sosyal bağlarını artırıyor. Şirketlere yansımasına bakıldığında ise çalışan bağlılığı yüzde 10 artarken işten ayrılma oranı da yüzde 50 düşüyor.