Yapay zeka ile kişiselleştirilmiş bakım zamanı

Doğal içeriklere dayalı etkili formüller geliştiren yenilikçi bir kozmetik markası olan GLOWON, ürün geliştirme, tasarım, içerik, satış ve pazarlama süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden aktif olarak faydalanıyor. Yönetim süreçlerine de yapay zekayı entegre eden GLOWON, bu alanda sektörde öncü bir konumda yer alıyor.

GLOWON, AI destekli analizlerle tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun içerikler ve ürünler geliştiriyor. Böylece parmak izi kadar özel olması gereken kişisel bakım ürünleri, özgün cilt tiplerine uygun olarak tasarlanıyor. Kısacası GLOWON, teknolojiyi doğallıkla birleştirerek etkisi yüksek bakım çözümlerini sunuyor. Bu yönüyle sektörde benzersiz bir yaklaşımın da önü açılmış oluyor. GLOWON, kozmetik alanında yapay zekayı en kapsamlı şekilde süreçlerine dahil ediyor. Geleceğin kozmetik deneyimi de, yine yapay zeka destekli inovasyonlarla tüketicilere sunularak özgün cilt ve saç bakımları geliştiriliyor.

AI desteğiyle kişisel bakıma inovatif yaklaşım

Bir doğal kozmetik firması olarak GLOWON’un yapay zekayı kullandığı birçok alan var. Bunlardan ilki Ürün Geliştirme ve Formülasyon dalında... AI aracılığıyla sektördeki trendler analiz ediliyor ve hangi içeriklerin popüler olduğu belirleniyor. Ayrıca içerik optimizasyonu yapılarak cilt tiplerine ve sorunlarına göre en uygun içerik kombinasyonlarını öneren AI sistemleri ile formülasyon süreci iyileştiriliyor. Test süreçlerinde ise yapay zeka sayesinde belirli içerik kombinasyonlarının etkileri tahmin edilerek laboratuvar testleri optimize ediliyor.

Kişiselleştirilmiş Ürün Önerileri de yapay zekanın etkin kullanıldığı bir diğer alan olarak göze çarpıyor. AI tabanlı bir cilt analizi sistemiyle, müşterilerin fotoğrafları yüklenerek cilt tiplerinin analiz edilmesi ve onlara en uygun GLOWON ürünlerinin önerilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda kullanıcı geçmişi, alışveriş tercihleri ve mevsimsel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş bakım rutinleri de oluşturuluyor.

Müşteri Deneyimi ve Satış tarafında ise chatbot desteğiyle, müşterilere cilt bakım önerileri sunuluyor, ürünler hakkında bilgi verilip ve satın alma sürecinde yardımcı olunuyor.

İçerik üretiminden tedarik süreçlerine yapay zeka her yerde!

GLOWON, Dijital Pazarlama ve Reklam Optimizasyonu başlığında da AI dünyasından faydalanıyor. AI ile hedef kitle analizi yapılarak reklam kampanyaları daha verimli hale getiriliyor. Yine aynı yolla içerik üretimi de desteklenerek metin ve görsel üretim araçlarıyla, blog yazıları, sosyal medya içerikleri ve ürün açıklamaları optimize ediliyor. En önemli konulardan biri de AI ile yönetilen dinamik fiyatlandırma...Yapay zekanın talep ve rekabet analizine dayalı olarak fiyatlar ayarlanabiliyor.

Yapay zekayı süreçlerinin her aşamasında kullanan GLOWON, Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi’ne de teknolojiyi adapte ediyor. Yapay zeka tarafından yapılan talep tahminleri doğrultusunda stok yönetimi iyileştiriliyor. Hammadde yönetiminde ise, AI destekli sistemler ile sürdürülebilir kaynak kullanımı analiz edilerek tedarik sürecine olumlu katkı sunuluyor.

GLOWON Kurucu Ortağı Volkan Argın, teknoloji ve doğallığı buluşturarak bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “AI destekli süreçlerle tüketicilerimizin gereksinimlerini analiz ederek, onlara ihtiyaç duydukları ürünleri en saf şekilde sunuyoruz. GLOWON’un amacı, doğanın gücünü arkasına alırken teknolojinin de getirdiği artılardan faydalanarak tüketicilerine en iyiyi sunmak” diyor.