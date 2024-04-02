Yapı Kredi Faktoring, 'Türkiye'nin En İyi Faktoring Şirketi' seçildi

Yapı Kredi Faktoring 2024 yılında; Global Banking & Finance Awards tarafından “Türkiye’nin En İyi Faktoring Şirketi” ödülüne layık görüldü.

Her alanda hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tuttuklarını belirten Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yapı Kredi Faktoring olarak; sektörün en köklü kurumlarından birisi olarak sahip olduğumuz deneyim ve hizmet kalitemizle dünyanın en güçlü ve güvenilir faktoring kurumları arasında yer alıyoruz. Kurum olarak, müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhracat faktoring’i başta olmak üzere tedarikçi finansmanı, yurt içi alacaklar için alacak garantisi, ithalat faktoring’i ürünlerimiz ve tahsilat hizmetlerimiz ile müşterilerimizi destekliyoruz. Sektördeki öncü konumumuz ile bir yandan uluslararası kurumsal firmalara hizmet verirken diğer yandan da KOBİ’leri desteklemeye devam ediyoruz. Faktoringin geniş olanaklarını daha fazla kuruma tanıtarak sektörümüzün bilinirliğine de katkı sağlıyoruz. Bu anlamda başarılarımızın uluslararası alanda da birçok kez tescillenmesi bizi çok memnun ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de uzman kadromuz ve yüksek kaliteli hizmet anlayışımız ile çalışmalarımızı sürdürecek ve başarılarımızı gelecek yıllarda da devam ettireceğiz."