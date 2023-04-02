Yapı Kredi Faktoring'in Trakya Şubesi açıldı

Yapı Kredi Faktoring, 10'uncu şubesini İstanbul Avcılar'da hizmete açtığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdür Bozkurt Çöteli, Yapı Kredi Faktoring olarak faktoringin tüm imkanlarını, ülke ekonomisine katkı sağlayan kurumlara sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Faktoring sektörünün öncü şirketlerinden birisi olarak alanında uzman kişilerden oluşan insan kaynağımız sayesinde en üst düzeyde hizmet kalitesi sunuyoruz. Sağladığımız yüksek memnuniyet ile müşterilerimizle uzun vadeli çalışma imkanı yaratmayı çok önemsiyoruz. Diğer yandan her sene daha fazla KOBİ'ye ulaşmaya çalışıyor, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına odaklanarak daha fazla kurumu faktoringin avantajlarıyla buluşturmak istiyoruz. Böylelikle KOBİ'lerin değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunarak iş hacimlerini artırmalarına destek oluyoruz. Bu nedenle de şube ağımızı genişletmeye önem gösteriyoruz. İstanbul'da bulunan Beyoğlu, Güneşli, Kadıköy, Kartal ve son açılan Trakya şubemizin yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir şubelerimizle müşterilerimize yakından temas ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de faktoringin ülkemizde daha fazla şirket tarafından tercih edilen bir finansman aracı olması hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz.”