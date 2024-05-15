Yapı Kredi'den dikkat çeken kampanya: 5 gün içinde başvuranlara bin TL hediye

Yapı Kredi, mayıs ayı boyunca devam eden kampanyalarına bir yenisini ekledi. 19 Mayıs'a kadar sürecek olan bu kampanya kapsamında, başvuru yaparak müşterilerin hesaplarına bin TL yatırılacak.

Kampanyanın şartları ne?

Yapı Kredi'nin düzenlediği kampanyaya katılmak için belirlenen şartlar oldukça basit:

13-19 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında Yapı Kredi Mobil uygulamasından 18 yaş altı Bireysel Emeklilik (BES) yaptıran müşteriler 500 TL kazanacak.

Aynı tarihler arasında mobil uygulama üzerinden ilk defa Yapı Kredi müşterisi olanlara özel ek 500 TL hediye verilecek.

Toplamda bin TL değerindeki puanlar, belirtilen tarihler ​​arasında yapılacak işlemler sonrasında hesaplara yatırılacak.

Yeni müşterilere özel avantajlar!

Yapı Kredi'ye yeni müşteri olanlar da unutulmadı. Yeni müşteri ödülünden faydalanmak için Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip, hesap açma sürecini tamamlamak yeterli. Bu özel fırsatı kaçırmayın!

Yeni müşteri olurken kampanyadan faydalanmak için "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyin ve "MAYISBES" kampanya kodunu girin. Ancak unutmayın, kampanya kodu girmeden yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Yapı Kredi, müşterilerini mutlu etmek ve kazandırmak için fırsatları sunmaya devam ediyor. Siz de bu fırsatı kaçırmayın, hemen başvurun ve bin TL'lik hediyeyle hesabınızı zenginleştirin!