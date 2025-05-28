Yatırım teknolojileri şirketiyle kripto para borsasından stratejik iş birliği

Yatırım teknolojileri alanında faaliyet gösteren ForInvest’in düzenlediği ‘ForInvest Connect’ etkinliğinde, ekonomiden teknolojiye, içerik üretiminden stratejiye kadar yatırım dünyasına değer katan çok sayıda paydaş bir araya geldi. ForInvest ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda kripto para borsası OKX TR ile ForInvest arasında yapılan işbirliği de duyuruldu. Yatırım teknolojileri ekosistemini buluşturan etkinliğe OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır da katıldı. İş birliği kapsamında kullanıcıların ForInvest üzerinden OKX TR altyapısına erişerek kripto işlemlerini güvenli ve regülasyonlara uygun şekilde gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Kapsamlı yatırım cüzdanı

Yatırımcı odaklı yaklaşımın ve teknoloji entegrasyonlarının önemine vurgu yapan Serra Berkol. FutureBright ile birlikte sektörün ilk defa gerçekleştirdiği Yatırımcı Davranışları Araştırması sayesinde yatırımcıların değişen ihtiyaçlarını derinlikli analiz ettiklerini aktardı. Serra Berkol, “Bu çalışmanın çıktılarıyla yalnızca kendi stratejimize yön vermekle kalmadık; aynı zamanda sektörle açık ve şeffaf biçimde paylaşarak, ekosistemimize de katkı sunduk.” dedi. Araştırmanın en temel içgörüsünün, yatırımcıların tüm ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılamak istemesi olduğunu belirten Serra Berkol, “Bu içgörü bize, Türkiye’nin ilk yatırım uygulaması ForInvest’i müşteri odaklı yönde geliştirmemiz açısından yol haritası çizdi. Biz de uygulamamızı yalnızca bir analiz ve veri ekranı olmaktan çıkarıp, farklı yatırım araçlarını tek bir arayüzde sunan, anlık işlem imkânı sağlayan kapsamlı bir yatırım cüzdanı haline getirdik.” ifadelerini kullandı. Fiziksel altın ve gümüş alım-satımıyla başlayan yolculukta dijital altın, gümüş, platin, paladyum ve yatırım hesabıyla yelpazeyi genişlettiklerini aktaran Berkol, “Yatırım Cüzdanı’nı getirmek istediğimiz yer, tüm yatırım araçlarının tek bir platformdan kolayca yönetilebildiği bir deneyimdir.” diye konuştu. OKX işbirliği hakkında da bilgi veren Serra Berkol, “Bu stratejik iş birliği sayesinde kullanıcılarımız tek bir platform üzerinden Borsa İstanbul, emtia ve kripto varlıkları takip edebiliyor, gelişmiş analiz araçlarıyla değerlendirebiliyor ve yatırımlarını anında yönetebiliyor. Bu iş birliği yalnızca teknolojik bir entegrasyon değil, aynı zamanda yatırımcının ihtiyaçlarına çözüm getirme konusundaki adanmışlığın bir örneği.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki ilk örneklerinden biri

Stratejik iş birliğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Geleneksel finans ile kriptoyu regülasyonlara uygun şekilde bir araya getiren bu iş birliği modelinde, yatırım teknolojileri alanında 35 yıldır faaliyetlerini sürdüren ForInvestile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yatırım teknolojileri şirketiyle kripto para borsasını buluşturarak Türkiye’deki ilk örneklerden biri olma özelliği taşıyan bu anlaşma, OKX TR’nin Türkiye’ye özel olarak geliştirdiği ürün ve hizmetlerini ForInvest’in kullanıcı tabanı ve içerik gücüyle bir araya getiriyor.” dedi. Yeni nesil yatırım deneyimi sunacak olan OKX’in Türkiye’ye özel olarak geliştirdiği ürünlerinin lansmanından bu yana kullanıcıya odaklanan bir strateji izlediğini vurgulayan Mehmet Çamır, “35 yıllık deneyimiyle Türkiye’de sermaye piyasaları ve yatırım teknolojilerine dair güçlü bir bilgi birikimine sahip ForInvest ile kurduğumuz stratejik işbirliği, OKX TR’nin ülkemize ve regülasyonlara olan bağlılığını ve yerelleşme konusundaki taahhüdünü kanıtlıyor. Stratejik ortaklığımızı ForInvest CEO’su Serra Berkol’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve yatırım ekosistemini bir araya getiren bu anlamlı etkinlikte duyurma fırsatı bulduğumuz için de heyecanlıyız.” diye konuştu.

Yatırım dünyasının tüm paydaşları bir arada

‘ForInvest Connect’ buluşmaları ile ilgili olarak da yatırım dünyasının tüm paydaşlarını bir araya getirip, birlikte öğrenme ve gelişim kültürünü pekiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Serra Berkol, “ForInvest Connect adını verdiğimiz buluşmalarda amacımız sadece ForInvest’in gelişim yolculuğunu paylaşmak değil; yatırım teknolojileri ekosistemi olarak birlikte öğrenmek, gelişmek ve yatırım dünyasının geleceğine dair beraberce bir vizyon çizmek.” dedi.

Geçen yıl Türk Eğitim Vakfı ile başlatılan ‘Geleceğe Yatırım’ projesinin hayata geçtiğini ve üniversite öğrencilerine yönelik yatırım okuryazarlığı eğitimlerinin de sürdüğünü dile getiren Serra Berkol ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün düzenlediği Türkiye’nin en kapsamlı sanal yatırım yarışması Investimate’in teknoloji sponsoru olarak bu sene de destek verdiklerini belirtti.