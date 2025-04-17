Yeşil Çelik Üreticisi Tosyalı’dan sanatta ileri dönüşüme destek

Tosyalı, sanatta ileri dönüşümü desteklemek üzere hayata geçirdiği projelere yenilerini dahil ederek sanatı ve sanatçıları farklı platformlardan desteklemeyi sürdürüyor.

70 yıllık köklü üretim geleneği ile kadim bir element olan demiri zamansızlaştırarak hayatın her alanına sunan Tosyalı, Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilenve 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda düzenlenen CI Bloom'un 4. Edisyonu’ndasanatçı Kazım Karakaya’nın metal malzemelerden ürettiği eserlerinin yer aldığı serginin sponsoru olarak sanatta ileri dönüşüme katkı sağlamaya devam ediyor.

Eserlerinde sanayi ile sanat arasındaki sınırları kaldırarak dönüşüm ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi güçlü bir biçimde yansıtansanatçı Kazım Karakaya’nınendüstriyel malzemelerle oluşturduğu özgün çalışmaları, 17-20 Nisan tarihleriarasında, Lütfi KırdarKongreve Sergi SarayıRumeliSalonu’nda ziyaret edilebilir.

Metal, teknoloji ve doğa gibi farklı kavramları birleştiren sıra dışı bir sergi

Metalin farklı formlarını kullanarak benzersiz sanat eserlerine imza atan kıymetli sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan Tosyalı’nınKazım Karakaya ile yaptığı bu iş birliği,metal malzemelerin, ortaya çıkan sanat eserleriyle üçüncü boyuta geçtiğinde kazanacağı anlama dair yenilikçi bir perspektif sunuyor.

Tosyalı’nın sürdürebilir sanat ve sanatta ileri dönüşüm farkındalığının yükselmesine katkı sağlamak için stratejik partneri olduğu CI Bloom kapsamında eserlerini sergileyen Kazım Karakaya, insan-hayvan ve beden ilişkisini odağına alan felsefe temelli sanat pratiğini, malzemenin olasılıklarını arayarak taştan alüminyuma ve mermerden demire uzanan yetkin bir çeşitlilik içinde üretimlerine yansıtıyor. Sanatçının metal malzemeyi teknoloji ve doğa gibi birbirinden farklı kavramları akla getirecek şekilde bir araya getirmesi, Tosyalı’nın doğal bir malzeme olan demir mineralini teknoloji ve inovasyon ile yeşil çelik formuna dönüştürme hikayesiyle de örtüşüyor.

Kazım Karakaya kimdir?

1971 yılında Ankara’da doğan Kazım Karakaya,Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldu. 1993-2003 yılları arasında heykeltıraş Mehmet Aksoy ile çalışmalarda bulundu. İlk kişisel sergisini 2004 yılında İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi’nde açan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye ve sempozyuma katıldı.Heykellerinde öteden beri organik eklemlenmelerden aldığı referansla malzemenin olasılıklarını arayan, malzeme ve form bütünlüğü arasındaki ilişkileri irdeleyen Kazım Karakaya, malzemeyle kurduğu diyaloğu “Bir kavramın özüne dönmek, bir eşyanın özüne dönmek, bir canlının özüne dönmek, bir malzemenin özüne dönmek, yaptığım bu” şeklinde özetlemekte, çoğul okumalara olanak sağlayacak şekilde malzemenin özüne dönmeyi amaçlamaktadır. Çalışmalarını belli kavramlar ve konseptler etrafında şekillendirerek genellikle seriler hâlinde kurgulayan sanatçı, malzeme ve kavram eksenindeki arayışını eserlerine yansıtmaktadır. Sanatçının yaşamı ve sanatı hakkındaki, Oğuz Erten ve Zeynep Sayın’ın kaleme aldığı ‘Kazım Karakaya: Heykel İçin Yaşamak’ isimli kitabı, 2020 yılında Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıktı. Mart 2023’te “Töz” isimli kişisel sergisini Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda açan sanatçı, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.