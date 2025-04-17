Tera Holding ve White Bridge Global’den stratejik hamle

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Tera Holding ve White Bridge Global, yatırım, finans, teknoloji, enerji ve madencilik gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösterecek büyük ölçekli bir iş birliğine imza attı. Her iki şirketin de köklü geçmişi, küresel vizyonu ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde, bu yeni ortaklık sadece şirketler için değil, aynı zamanda hem Türkiye hem de bölgesel ve küresel ekonomi için stratejik bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor. Yeni ortaklığın resmi duyurusu ise, 15 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da bulunan Four Seasons Bosphorus Hotel’de düzenlenen bir basın toplantısı ve imza seremonisi ile gerçekleştirildi. İş dünyasından önemli isimlerin, yatırımcıların ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleşen bu özel etkinlik, aynı zamanda gelecek dönem projelerinin kamuoyu ile ilk kez paylaşılacağı bir buluşma niteliğinde oldu.

Bu çerçevede Dubai merkezli olarak kurulması planlanan yeni ortak girişim, özellikle veri merkezleri, enerji yatırımları, petrol ve madencilik gibi alanlara odaklanacak. Yatırımların odak noktası, dijital dönüşüm, enerji verimliliği, altyapı modernizasyonu ve sürdürülebilir büyüme olacak. İki şirketin küresel tecrübesi ve finansal gücü sayesinde, bu alanlarda somut ve ölçülebilir başarı hikâyeleri yaratılması hedefleniyor.

“Yüksek etki yaratan projelere imza atacağız”

İş birliğinin mimarlarından olan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, imza töreninde şunları söyledi: “White Bridge Global ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, yalnızca iki şirketin değil, aynı zamanda sektörlerin ve bölgelerin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip. Sınırların kalktığı, dijitalin hüküm sürdüğü yeni ekonomik düzende, sürdürülebilirlik, teknoloji ve altyapı yatırımları her zamankinden daha kritik. Bu güçlü sinerjiyle, sürdürülebilir, yenilikçi ve yüksek etki yaratan projelere imza atacağımıza inancım tam.”

“Geniş bir yelpazede fark yaratacağız”

Bu iş birliğinin yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan bir yapı olduğunu dile getiren Gentry Thomas Beach, White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı, “Global perspektife sahip bu iş birliğiyle, yatırım yapılan her alanda uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz. Tera Holding’in vizyoner yaklaşımı, operasyonel tecrübesi ve finansal gücü sayesinde, dijital altyapıdan enerjiye, doğal kaynaklardan yeni nesil teknolojilere kadar geniş bir yelpazede fark yaratacağız” dedi.