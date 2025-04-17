40 bin ziyaretçi Boat Show için İzmir'e geliyor

MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, 23-27 Nisan tarihlerinde üçüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. ED Fuarcılık ve İZFAŞ tarafından İzmir’de düzenlenecek fuar, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçi ve yatırımcıları ağırlayacak.

Dünyaca ünlü tekne markalarını, sektörün en büyük yerli üreticilerini, tekne ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getirecek olan MAST İzmir Boat Show, denizcilik dünyasını İzmir'de buluşturacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 33 farklı şehrinden ve Almanya’dan Macaristan’a, Rusya’dan Körfez ülkelerine kadar 65 ülkeden ziyaretçi ağırlayan fuara bu yıl daha yoğun bir katılım olması bekleniyor. Fuarda 3 – 15 metre arası sergilenecek teknelerin fiyatları 100 bin liradan başlarken, 10 milyon liraya kadar uzanıyor. Bu geniş aralık, fuarda her keseye ve zevke göre tekne bulma imkanı da sağlıyor.

Yerli tekne oranı yüzde 70’e çıktı

Türkiye'nin tekne ve yat üretiminde son yıllarda olağanüstü bir büyüme yakaladığını söyleyen ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, “Hem estetik hem de teknik anlamda dünya standartlarında üretim yapan çok sayıda firmamız var. MAST İzmir Boat Show ise bu başarıyı doğru hedef kitleyle buluşturan en önemli adreslerden biri haline geldi. Özellikle yerli üretimin bu kadar güçlü şekilde temsil edildiği bir fuar olması bizi çok heyecanlandırıyor. Fuara gelen teknelerin yüzde 30'u yabancı iken yerli teknelerin oranı bu yıl yüzde 70'e ulaşmış durumda." dedi.

Ziyaretçilerin, fuarda sergilenecek tekneler karşısında hem şaşıracaklarını hem de gurur duyacaklarını anlatan Soydan, “Türk üreticileri sadece iç pazara değil, başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına da açılıyor. Tasarım kalitesi, malzeme teknolojisi ve üretim kabiliyeti bakımından sektörümüz küresel ölçekte büyük bir rekabet gücüne sahip. Bu yılki fuar, sadece büyüklüğüyle değil, katılımcı firmaların çeşitliliği ve getirdiği yeniliklerle de çok özel bir organizasyon olacak. MAST İzmir Boat Show’un, Türkiye’nin denizcilikteki marka değerine katkı sağladığını görmek bizi çok motive ediyor. ED Fuarcılık olarak denizcilik sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tekne sayısı arttı, ziyaretçi sayısı ikiye katlanacak

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından katılım gösterecek firmaların en yeni ürün ve çözümlerini sektör temsilcileriyle buluşturacağını ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz, fuar kapsamında bu yıl 350’nin üzerinde tekne, bot ve deniz aracının görücüye çıkacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıla göre sergilenecek tekne sayısının yüzde 20 artış gösterdiğini kaydeden Yılmaz, ziyaretçi sayısının da iki kata yakın bir artışla 40 bine ulaşmasını beklediklerini belirtti. Yılmaz, "Fuarda sergilenecek tekne sayısının giderek artması, Türkiye'de tekne ve yat üretiminin ulaştığı büyüklüğü ve çeşitliliği ortaya koyması açısından çok kıymetli. Her biri özenle tasarlanmış ve ileri mühendislik örnekleri barındıran bu tekneler, Türk üreticilerinin dünya çapındaki başarısını yansıtıyor. Fuara yurt içinden ve yurt dışından ciddi bir ilgi bekliyoruz. Bu ilgi, sadece sektörel profesyonellerden değil, deniz tutkunlarından ve yatırımcılardan da geliyor. Biz de bu platformu sadece bir sergileme alanı değil, aynı zamanda yeni iş birliklerinin, ihracat bağlantılarının ve sektörel fikir alışverişlerinin gerçekleştiği güçlü bir ekosistem olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.