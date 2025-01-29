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Yiğit Akü, BIST Katılım Endeksine girmek için ilk adımı attı

Yiğit Akü Borsa İstanbul’un Katılım Endeksinde yer almak için ilk adımı attı. Yönetim Kurulu, “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinde değişiklik yapılması yönünde oy birliği ile karar aldı.

Haber Merkezi
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Yiğit Akü, BIST Katılım Endeksine girmek için ilk adımı attı
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ANKARA(EKONOMİ) Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul’un Katılım Endeksinde yer almak için ilk adımı attı. Yönetim Kurulu, 28 Ocak’ta eses sözleşmenin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinde değişiklik yapılması yönünde oy birliği ile karar aldı.

Bu kapsamda, şirket paylarının BIST Katılım Endeksi kriterlerini karşılamasına olanak sağlayacak. Değişikliklerin detayları, “ESKİ-YENİ ŞEKLİ” başlığı altında kamuoyuyla paylaşılırken, idari süreçlerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve diğer resmî kurumlara başvuruda bulunuldu.

Yiğit Akü yetkilileri, bu adımın şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi ve yatırımcı portföyünü genişletme hedefleri doğrultusunda atıldığını belirttiler.

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