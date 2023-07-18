Yıldırım Holding, 7 yılda liman işletmeciliğinde 4 ülkeye daha uzandı

Yıldırım Holding, Türkiye’nin yatırım heyecanı en yüksek gruplarından biri olarak sürdürüyor iş yaşamını. Temelleri 1963 yılına dayanan Yıldırım Holding, 2004’ten itibaren Türkiye’de ve dünya arenasında önemli yatırımlara ve satın almalara imza attı. Ağırlıklı olarak hızlı büyüdüğü limancılık alanında, yanı sıra stratejik işkolu olarak gördüğü madencilik sahasında ve gübre ile kimyasalları sektöründe gerçekleşiyor bu yatırımlar.

2004’ten itibaren Türkiye’de ve dünyada satın alma, yenileme ve kapasite artışlarına dayalı yatırımlara imza atan Yıldırım Holding, ferrokromda dünyada ilk üçte, liman işletmeciliğinde ise en büyük 11’inci grup olarak konumlanıyor. Liman işletmeciliğinde 2030 yılında ilk 10 terminal arasına girme planları yapılıyor.

Bu hedef doğrultusunda, 2016’da önemli bir yatırıma imza attı Yıldırım Holding. Bünyesindeki Yılport Holding, Güney Amerika kıtasının en büyük konteyner limanını Ağustos 2016’da satın aldı. Ekvador’un en önemli işletmelerinden Puerto Bolivar Limanı’nın işletme hakları 50 yıllığına devralındı. Tüm işlemlerin 2017’de tamamlandığını belirtelim.

Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Yüksel Yıldırım, yeni yatırımlarına ve 2017 ile kıyaslandığında şu dönemdeki pozisyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Yıldırım, “2017’de 4 kıta ve 21 ülkede faaliyet gösterirken, bugün itibarıyla 5 kıtada 56 ülkede faaliyet göstermekteyiz. Limancılık alanında, aynı süre zarfında faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısı 8 ülkeden 12 ülkeye çıkarken, işlettiğimiz liman sayısı 20’den 24 limana yükselmiştir. Holdingimiz dünya çapında 25 bin kişiye istihdam sağlamaktadır” diye konuştu.

Afrika pazarına giriş yaptı

2017 yılında Yılport bünyesine katılan Ekvador’daki Puerto Bolivar Limanı, alındığı tarihten itibaren önemli bir yatırım planlamasına sokuldu. Genişletme ve ekipman yatırımlarıyla Latin Amerika’nın en gelişmiş ve en büyük limanına dönüştürülmesi için çalışmalar yürütülüyor. Latin Amerika’da en büyük Türk yatırımı olacak liman, 5 fazdaki yatırımların tamamlanmasının ardından 2,5 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine ulaşacak.

Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Yüksel Yıldırım, dünyanın 11’inci en büyük liman işletmecisi olan iştiraki Yılport Holding’in bu yıla ilişkin yatırımlarından da söz etti. Yüksel Yıldırım, “Yılport Holding, 2023’ün ilk yarısında Gana'daki Takoradi Limanı'nı işletmek için hisse devir sözleşmesini imzalamıştır. Takoradi Limanı, Yılport'un portföyündeki 24. terminal ve Afrika’daki ilk yatırımı olacaktır” diye konuştu.

Gübrede Avrupa’nın en büyükleri arasına girdi

Yıldırım Holding’in diğer bir stratejik iş kolu olan madencilik alanında da önemli yatırımlara imza atıldığını kaydeden Yüksel Yıldırım, “Bahsi geçen süre zarfında yapılmış olan satın alımlarla faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısı 5’ten 8’e yükselmiştir. Bunlar Türkiye’nin dışında, İsveç, Kazakistan, Kolombiya, Rusya, Arnavutluk, Kosova, ABD’dir. Kazakistan’da 2013 yılından beri işlettiğimiz Voskhod Krom Madenimiz, ülkedeki en büyük Türk yatırımıdır” dedi.

Yıldırım, “Grubun diğer bir önemli iş kolu olan gübre ve kimyasallar sektöründe ise, 2017’den beri Türkiye’deki üretim gücümüze ilaveten 2022 ve 2023 yıllarında Hırvatistan, Hollanda ve Belçika’da stratejik satın alımlar yaparak Avrupa’nın önemli gübre üreticilerinden biri olduk” dedi.